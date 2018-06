La nuova via della seta

Viaggi & Turismo : la SPA dei primati a bordo della nuova Celebrity Edge : Celebrity Edge – la nuova ammiraglia che verrà consegnata a dicembre 2018 a Celebrity Cruises, il marchio di modern luxury design del Gruppo Royal Caribbean Cruise Lines – aggiunge un altro, importante tassello al ricco mosaico degli annunciati primati a bordo: si tratta del centro benessere The Spa, che offrirà agli ospiti una serie di trattamenti innovativi e mai proposti prima su una nave da crociera. The Spa, progettata dalla ...

nuova minaccia telematica per i conti correnti : BackSwap devia i movimenti bancari : I ricercatori di Eset hanno scoperto una Nuova famiglia di trojan bancari che impiega tecniche innovative per aggirare le protezioni dei moderni browser e rubare soldi dai conti correnti delle vittime. La Nuova...

Il concerto dei Chemical Brothers a Bologna rinviato a settembre : nuova data e rimborso biglietti : rinviato a settembre il concerto dei Chemical Brothers a Bologna, attesi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 16 giugno. A causa di circostanze impreviste, il duo britannico ha annunciato il rinvio del concerto in programma da qui a due settimane. L'evento slitta così a dopo l'estate, precisamente al 27 settembre, sempre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti acquistati precedentemente restano comunque validi per ...

”Ma è lei?”. Ricordate Livia Azzariti? Cosa fa (e com’è) oggi il volto di ‘Uno Mattina’ : la nuova vita della conduttrice e medico : Livia Azzariti è stata una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo italiana. Romana, classe 1954, laureata in Medicina, nel 1985 ha iniziato a collaborare con la redazione Rai grazie a Luciano Rispoli per i programmi medici, curando poi la trasmissione ”Colloqui sulla prevenzione”. Ma è nel 1987 che arriva il successo: la Azzaritti viene chiamata a sostituire Elisabetta Gardini ad Unomattina. Accanto a Piero ...

Master of Photography - domani su Sky al via la nuova serie : Tre fotografi di fama mondiale, dieci concorrenti e otto episodi in totale per la terza edizione di 'Master of Photography' al via domani sera su Sky Arte HD. Il primo talent televisivo europeo ...

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

nuova viabilità - a Foligno i cittadini saranno protagonisti : cittadini protagonisti della Nuova mobilità. A Foligno entra nel vivo il Pums, ovvero il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il progetto, finanziato con i fondi di Agenda urbana, permetterà al ...

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Auto – La concessionaria RRG Milano inaugura la nuova immagine del sito di Viale Certosa : Ha aperto oggi il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144 È stato inaugurato oggi, alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia e del Management di RRG Italia, il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144. RRG Milano, con 2 siti di vendita e 2 di post vendita, a Viale Certosa e a Baranzate, opera su un territorio ...

La 'nuova' Piazza di Siena promette spettacolo. Si alza il sipario - al via l'86° CSIO : ... la Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo - Trofeo Challenge 'Bruno Scolari', il Trofeo Pony e la Coppa dei Campioni Pony ai quali si è aggiunta quest'anno la prima edizione del Master Sport. Il ...

Al via la nuova era Mancini : Si raduna nella tarda serata di oggi a Coverciano la Nazionale del neo ct Roberto Mancini, in vista delle tre amichevoli di fine stagione in programma lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia ...

Le verità nascoste - al via la nuova serie tv spagnola : Venerdì 25 maggio, a partire dalle 21.25 su Canale 5, debutta in prima serata Le verità nascoste, una serie tv spagnola di genere thriller-mystery. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco un nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che si appresta ad affrontare la sfida del pubblico generalista italiano. Le verità nascoste, prima puntata venerdì 25 maggio: anticipazioni trama Paula ...

Amici 2018/ Ed. 17 : al via i casting per la nuova edizione in attesa del vincitore : Amici 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:53:00 GMT)

Milano - Porta nuova : affari e ritardi. Shuttle e Rasoio : progetti rinviati : affari che si chiudono: il Pavilion. Buchi che restano aperti: i cantieri Unipol. Rilanci e ritardi. Mosaico Porta Nuova, paesaggio a incastro. Cambiano definitivamente i piani per l'Unicredit ...