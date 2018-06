La lucertola più antica del mondo è italiana

Blastingnews

(Di venerdì 1 giugno 2018) Megachirella Wachtleri è il nome assegnato al fossile dirinvenuto vent’anni fa alle pendici delle Dolomiti. In questo ventennio le più brillanti menti del MUSE, del Centro studi e ricerche Enrico Fermi e del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam hanno condotto innumerevoli studi sul campione rinvenuto al fine di datarlo e di collocarlo nella scala cronologica dell’evoluzione. Una scoperta rivoluzionaria Tutto è stato possibile grazie all’utilizzo di nuove tecnologie sperimentali che hanno permesso di effettuare una accurata e sensazionale ricostruzione in 3D del fossile che ha lasciato i paleontologi e gli zoologi senza parole. Dopo aver scansionato la superficie esterna ed aver effettuato scrupolose analisi sulle sequenze di DNA in esso conservate, gli studiosi hanno concluso che il reperto appartiene a circa 240 milioni di anni fa e lo hanno collocato nel ...