La Lega scommette | fuga di massa da Forza Italia a sostegno del governo

Berlusconi scommette sull'asse con la Lega : "Non romperà il patto" : 'Non stiamo cercando un'interlocuzione politica col Pd, né ci sono segnali da parte loro. Se non si trova nessuna soluzione mi sembra inevitabile' tornare a votare. 'Però 'sarebbe un peccato', ...

Il Pd scommette ancora su governo M5s-Lega. Pronto però ad entrare in gioco per un governo istituzionale : Quando Silvio Berlusconi annuncia "un governo di centrodestra con alcuni esponenti del Pd", nella galassia dem più di qualcuno guarda con sospetto questa nuova uscita del leader di Forza Italia. Il cambio apparente di schema, pur essendo in corso un gioco in cui tutti i partiti provano a spaccare gli avversari, mette in allarme chi nel Pd dubita che col tempo possa maturare una scissione dei democratici. Non è un caso se pochi ...