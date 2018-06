La grazia di Trump a D’Souza alimenta la campagna contro il double standard

Il summit di Trump con Kim Kardashian per la grazia a una detenuta nera : In tailleur nero su tacchi color lime, la star dei reality Kim Kardashian West è giunta alla Casa Bianca per sostenere presso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento.Great meeting with @KimKardashian today, talked ...

Kim Kardashian incontra Trump/ La moglie di West chiede la grazia per una donna condannata all’ergastolo : Kim Kardashian incontra Donald Trump, la moglie del rapper Kanye West, ha chiesto la grazia per Alice Marie Johnson, una bisnonna condannata all’ergastolo per un reato minore.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:48:00 GMT)

Kim Kardashian da Trump per grazia a detenuta nera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump ha emesso una grazia postuma per il pugile Jack Johnson - che fu condannato per una legge interpretata in maniera razzista : Trump ha graziato il pugile afroamericano Jack Johnson, morto nel 1946, che quando era in vita fu condannato a causa di una legge razzista. Johnson fu il primo pugile afroamericano a vincere il titolo di campione del mondo dei pesi The post Trump ha emesso una grazia postuma per il pugile Jack Johnson, che fu condannato per una legge interpretata in maniera razzista appeared first on Il Post.

Stop Nucleare - Trump ringrazia Kim : ANSA, - NEW YORK, 13 MAG - Il presidente americano ha ancora una volta ringraziato Kim Jong-un su Twitter. "La Corea del Nord ha annunciato che questo mese prima del grande summit del 12 giugno ...

Corea del Nord - Trump accoglie 3 prigionieri Usa/ Video - "voglio ringraziare Kim Jong-Un" : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:24:00 GMT)

Trump ha graziato “Scooter” Libby - un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush condannato per falsa testimonianza : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha graziato Lewis “Scooter” Libby, un avvocato che fu chief of staff dell’allora vicepresidente Dick Cheney dal 2001 al 2005 e che nel 2007 fu condannato per falsa testimonianza a seguito di un’indagine speciale The post Trump ha graziato “Scooter” Libby, un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush condannato per falsa testimonianza appeared first on Il ...

Usa : Trump concede la grazia ad ex braccio destro Cheney : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump grazia "Scooter" Libby. Dopo la nomina di Bolton altro mano tesa verso il mondo dei falchi neocon di Bush : Il presidente Donald Trump ha deciso di perdonare Lewis "Scooter" Libby, l'ex capo di gabinetto dell'allora vice presidente Dick Cheney, condannato nel 2007 (a 30 mesi di prigione e 250 mila dollari di multa) per falsa testimonianza e spergiuro nell'inchiesta sull'outing della spia della Cia Valerie Plame. Lo riportano i media americani.L'ex presidente George W. Bush aveva commutato la condanna di Libby permettendogli di lasciare il carcere, ma ...