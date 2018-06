La Francia serve il tris all' Italia | azzurri ko 3-1 nell' amichevole di Nizza

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ladi Didier Deschamps si dimostra in piena forma in vista dei Mondiali di Russia che inizieranno il 14 giugno. I francesi, all'Allianz Riviera di, si sono imposti per 3-1 sull'di Roberto Mancini che ha messo in campo diversi giovani calciatori come Chiesa, Berardi, Pellegrini, Mandragora e Caldara. I transalpini hanno dimostrato di essere in palla e in forma per il Mondiale, mentre glihanno palesato diversi limiti con Mancini che dovrà lavorare duramente per risollevare le sorti della nazionale azzurra che dovrà rialzarsi in fretta. I gol della vittoria per laportano la firma di Umtiti e Griezmann, su calcio di rigore dubbio ma confermato dal Var, e del capolavoro di Dembélé. Per gliin rete il capitano Leonardo Bonucci dopo che Lloris aveva respinto la punizione bomba di Balotelli. L'non batte lada ben dieci anni e ...