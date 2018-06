La Fiorita | una freccia sulla fascia Bolt vieni con noi in Champions

ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 giugno 2018) San Marino, 1 giugno 2018 - «Caro Usain, vorremmo averti con noi per giocare laLeague! Perché no? Vogliamo scrivere la storia». Un tweet nato per gioco, ma che in poche ore ha fatto il ...