La donna più fertile al mondo | ha avuto 69 figli

Giuseppina Projetto compie 116 anni : è la donna più anziana d'Italia : La donna ha appena compiuto 116 anni ed è la più anziana d'Italia e d'Europa e la seconda più anziana al mondo. Infatti Giuseppina, circondata dall'affetto dei suoi cari e del sindaco Paolo Masetti, ...

Camila Cabello da record : “Havana” è la canzone di un’artista donna più ascoltata su Spotify : Congratulazioni <3 The post Camila Cabello da record: “Havana” è la canzone di un’artista donna più ascoltata su Spotify appeared first on News Mtv Italia.

Montelupo Fiorentino - nonna Pina compie 116 anni : è la donna più anziana d’Europa : GiusepPina Projetto, nata il 30 maggio 1902, spegne ben 116 candeline. Originaria de La Maddalena (Sassari), da tempo vive in Toscana con la nuora e i nipoti. La nonnina è la donna più anziana d'Europa e la seconda del mondo per quanto attualmente conosciuto. Gli auguri del sindaco su Facebook.Continua a leggere

Raiola : "donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Incontinenza : uro-ginecologi e ostetriche insieme per “donna=Disagio? Mai più!” : Grande successo per il 27° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG). L’evento si è svolto a Lucca dal 24 al 26 Maggio e ha coinvolto oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia e si è composto di tre giornate di lavoro, con tavole rotonde, letture e video/live surgery. Sabato 26 il congresso si è concluso con una tavola rotonda aperta al pubblico in collaborazione con ...

Royal Wedding : nella storia inglese - c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande : Ma lei non venne mai accettata a corte The post Royal Wedding: nella storia inglese, c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande appeared first on News Mtv Italia.

Emma Bonino : «Dopo aver abortito - ho deciso che nessuna donna sarebbe stata mai più umiliata» : Quarant’anni fa l’interruzione volontaria di gravidanza diventava un diritto per tutte le donne italiane. È il 22 maggio 1978, la data in cui la legge 194 nasceva per mettere fine alle «mammane», agli infusi al prezzemolo che provocavano emorragie o agli «interventi» con un ferro da calza. Alle donne che morivano perché non potevano scegliere cosa fare del loro corpo. Per garantire al popolo femminile questo diritto Emma Bonino ci ha ...

«Sono incinta a 70 anni» : la donna potrebbe diventare la mamma più anziana al mondo : In attesa che i medici confermino al mondo la gravidanza, spiega di non essersi sottoposta ad alcun trattamento di fertilità. Appello per un 21enne scomparso, lui risponde: 'Veramente sono ricercato' ...

CESARE BOCCI : "MIA MOGLIE PIU FORTE DELLA MALATTIA"/ Il vincitore di Ballando : "Daniela donna straordinaria" : CESARE BOCCI: "Mia MOGLIE più FORTE DELLA malattia", queste la parole del vincitore di Ballando con le stelle, che racconta la malattia che ha colpito la MOGLIE Daniela Spada(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:29:00 GMT)

La donna più vecchia del mondo : "In 129 anni - mai stata felice. La longevità? Una punizione divina" : Vive in Cecenia, e stando ai documenti russi, il prossimo 1 giugno festeggerà il suo 129esimo compleanno. È Koku Istambulova, la donna più vecchia del mondo, che in un'intervista riportata dal Daily Mail non è però sembrata felice di questo record:"Avrei voluto morire da giovane, non ho vissuto un solo giorno felice. La vita per me è una punizione divina"Sul suo passaporto, alla voce data di nascita, ...

