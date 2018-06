La collezione di Carla Sozzani in mostra a Berlino

gqitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Era il 1990 quando, anima di Corso Como 10 — il primo concept store della storia della moda che oggi ha sedi distaccate a Seul, Tokyo, Shanghai, Pechino e New York — apre la sua galleria a Milano. Da allora, quello spazio ha ospitato centinaia di mostre di fotografi straordinari come Annie Leibovitz, Sarah Moon, Paolo Roversi ed Helmut Newton con cuiha allacciato un solido rapporto di amicizia e a cui ha dedicato una serie di mostre. La galleria si è anche occupata di architettura, arte, design e moda, organizzando focus dedicati, tra gli altri, a Carlo Mollino, Yayoi Kusama, Pierre Cardin, André Courrèges e Paco Rabanne. Oggi la suaprivata raccoglie più di 1000 fotografie, dai nudi in bianco e nero di Francesca Woodman e Daido Moriyama alle nature morte di Man Ray e William Klein. Più di 200 opere sono ora inalla Helmut Newton Foundation di ...