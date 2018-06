La Borsa tira un sospiro di sollievo | banche in rally | giù lo spread

Governo - spread e Borsa tirano il fiato. Ma trema il titolo Mps : Parole per nulla apprezzate dall'attuale titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che ha diffuso a stretto giro una nota per stigmatizzare la 'crisi di fiducia' innescata a suo parere dalle parole ...

Fincantieri tira i remi in barca Deludono i profitti : -10% in Borsa Macron è l'ancora di salvataggio : Troppa cautela sui profitti. Che è successo a Fincantieri, ribattezzata dagli analisti e dal mercato dopo la fusione con la francese Stx la nuova Airbus dei mari? Il colosso navale guidato da Giuseppe Bono perde infatti oltre il 10% a 1,2264 euro in Borsa nel giorno successivo alla diffusione dei risultati di bilancio 2017 e del nuovo piano industriale, Segui su affaritaliani.it