La Bce compie 20 anni Ecco | in sei mosse | come ha difeso i nostri soldi

Bce compie 20 anni - un compleanno da non festeggiare : Oggi (1° giugno 2018) è il compleanno della Banca Centrale Europea e non mi va di farle gli auguri. compie infatti 20 anni l’organismo istituito il 1° giugno 1998 a seguito della liquidazione dell’Istituto Monetario Europeo (Ime), che di fatto rappresentava un organismo temporaneo nell’ottica di un’unione monetaria (che poi è avvenuta) e che si poneva come scopo quello di cooperare al rafforzamento della collaborazione tra le banche centrali. In ...