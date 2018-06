Juve | ecco l' offerta per Milinkovic | telefonata per Cancelo E Icardi

Juventus - Buffon shock : “ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina - pensavo di morire” : Nelle ultime ore tiene banco il futuro del portiere Buffon ma il numero uno ha attraversato un momento difficile dovuto alla depressione. “Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto”, rivela il portiere in uno stralcio del libro ‘Demoni’ pubblicato da ‘La Stampa’: “non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. prima della partita, ...

La Juventus al Mondiale : ecco tutte le partite dei 12 bianconeri : TORINO - Al Mondiale ci sarà un convitato di pietra. Niente Italia , dopo sessant'anni. A novembre la Nazionale che fu di Giampiero Ventura ha ripetuto l'impresa negativa compiuta dagli azzurri nel ...

Juventus - assalto a Busquets : ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero : Juventus, assalto A Busquets- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Oriol Busquets, giovane talento classe 1999, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta l’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, il giocatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018, sarebbe un chiaro obiettivo bianconero. STAGIONE SFORTUNATA, MA TANTA QUALITA’ Una stagione caratterizzata […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari : ecco di cosa si è parlato : Calciomercato Juventus – La Juventus è attivissima in questo inizio di Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore incontro con il Cagliari. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in casa bianconera è tornato di moda il nome di Kwang-Song Han, talentuoso attaccante. Il discorso si era interrotto a gennaio, all’interno dell’operazione era previsto l’inserimento dell’attaccante Alberto Cerri ma ...

Juventus - assalto a Busquets : ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero : Juventus, assalto A Busquets- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Oriol Busquets, giovane talento classe 1999, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta l’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, il giocatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018, sarebbe un chiaro obiettivo bianconero. STAGIONE SFORTUNATA, MA TANTA QUALITA’ Una stagione caratterizzata […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino Video : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Calciomercato Juve - super colpo Icardi? Ecco il piano per l'argentino : Arrivano clamorose notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, infatti, il primo obiettivo del club bianconero per questa sessione estiva è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano è reduce da una stagione straordinaria all'Inter, nella quale ha segnato ben ventinove reti, trascinando i nerazzurri alla qualificazione in Champions League. Icardi ha una clausola di centodieci ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per la Champions : ecco i nomi Video : La Juventus ha intenzione di fare un mercato di primo piano in questa sessione estiva. Beppe Marotta ha ammesso di trattare due calciatori che vorrebbero tornare a Torino. Stiamo parlando di Paul Pogba e di Alvaro Morata. Il centrocampista francese non si è mai ambientato al Manchester United, come dimostra il fatto che il tecnico dei Red Devils José Mourinho lo ha lasciato spesso in panchina nella stagione appena passata. Lo stesso discorso ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Howedes : “ecco la decisione per la prossima stagione” : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro per la prossima stagione, l’obiettivo è rinforzare la squadra. Molto probabilmente non farà parte della rosa il difensore Howedes, ecco le parole del diretto interessato in un’intervista rilasciata alla BILD: “non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Dovrei tornare in Germania. Mi sento molto bene a Torino. Abbiamo parlato di ...

Juve - gli scudetti sono 36 : ecco le storie del Napoli che non accetta la sconfitta : ... complice quel fettone d'Italia che ha tifato a tutto spiano per la squadra di Sarri e gli ha fatto credere di essere davvero la più forte, quella che giocava il più bel calcio del mondo, la più ...

Sorpresa Juventus - Benatia apre le porte ad un possibile addio : “io al Marsiglia? Ecco cosa dico” : Mehdi Benatia dovrà giocare il Mondiale con il suo Marocco prima di dedicarsi pienamente alle vicende di calciomercato che coinvolgeranno anche la Juventus Mehdi Benatia incerto della permanenza alla Juventus? Incredibile ma a quanto pare è proprio così. Il calciatore marocchino, intervistato a Rmc sport, ha risposto ad una domanda di calciomercato, tesa a capire se le voci che lo vorrebbero al Marsiglia nella prossima stagione, fossero ...

Calciomercato Juventus - offerta per Douglas Costa? Ecco le cifre Video : In casa Juventus potrebbero esserci delle importanti cessioni in questa sessione di Calciomercato estivo. Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Manchester United; il club britannico, infatti, ha messo nel mirino Douglas Costa, certamente uno dei migliori calciatori della Juventus nella stagione appena passata. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per ...

Calciomercato Juventus - offerta per Douglas Costa? Ecco le cifre Video : In casa Juventus potrebbero esserci delle importanti cessioni in questa sessione di Calciomercato estivo. Dalla Gran Bretagna arrivano interessanti notizie per quanto riguarda il Manchester United; il club britannico, infatti, ha messo nel mirino Douglas Costa, certamente uno dei migliori calciatori della Juventus nella stagione appena passata. Il tecnico dei Red Devils, José Mourinho, ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per ...