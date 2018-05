Juve e Fiorentina alla Final Four

Primavera playoff : la Juve elimina la Roma - decide Jakupovic. Fiorentina a valanga sul Toro : 3-0 : Saranno Atalanta-Fiorentina e Inter-Juventus le due semifinali scudetto. Due conferme, la squadra che ha dominato il campionato, e poi la Juve. Che, comunque, alla fine ci arriva sempre. Anche quando ...

Primavera 1 : Juve - poker all'Atalanta e playoff. Roma terza davanti alla Fiorentina - Bologna retrocesso : Diciannove giorni per ribaltare una stagione. Diciotto minuti per conquistarsi i playoff. Missione compiuta per la Juventus Primavera, che si prende la post-season proprio al rush finale. Nell'ultimo ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Fiorentina Napoli 3 a 0. Gli uomini di Sarri crollano al Franchi e la Juventus torna a +4 : Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile.Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

Fiorentina-Napoli - Sarri avverte : “Match più difficile della Juve”. Simeone : “Scudetto alla Juve…” : Fiorentina-Napoli, Sarri- Non solo Inter-Juventus, la parola scudetto transiterà anche dallo stadio Franchi di Firenze domani alle ore 18:00. Napoli a caccia della Juventus, Fiorentina con il sogno nel cassetto chiamato Europa League. Sarri: “CI VORRA’ ATTENZIONE” Come riportato da Raffaele Auriemma sulle pagine di “TuttoSport”, Sarri avrebbe suonato la carica in vista di domani. “Ci […] L'articolo ...

