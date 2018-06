JUNCKER CONTRO L' ITALIA? TRADUZIONE SBAGLIATA Meloni | “Bevi di meno” Ma travisa le sue

Oggi la prova mercati per il nuovo governo. JUNCKER CONTRO gli italiani : 'Dovete essere meno corrotti' - poi smentisce : 'Non ci risulta che il Presidente abbia usato quelle parole sull'Italia' la precisazione dalla stessa Commissione dopo la dura reazione di Tajani e di Salvini: 'Frasi razziste' le parole del neo vice ...

Usa : dazi all'Europa da mezzanotte. JUNCKER : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

JUNCKER senza freni contro l'Italia : "Lavori di più e sia meno corrotta invece di incolpare l'Ue per i suoi problemi" : "Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia": sono le parole durissime espresse dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza a Bruxelles 'New Pact for Europe' L'esponente di Bruxelles ha invitato inoltre gli italiani a "smettere di guardare all'Ue per salvare le ...