Joe Belfiore ritorna più forte di prima diventando il nuovo responsabile del programma

(Di venerdì 1 giugno 2018) Dopo il suo anno sabbatico che aveva preoccupato la community di un suo possibile ritiro definitivo da Redmond, Joe, in passato dirigente di Windows Phone, avrà presto dei nuovi incarichi. Abbiamo già visto comefosseto ufficialmente in Microsoft alcuni mesi fa comedella divisione Experiences & Devices strettamente legata a Windows 10 dopo le dimissioni di Terry Myerson. Ciò ha comportato che diventasse ilvolto di Windows in quanto è lui che gestisce le decisioni interne relative alla timeline delle funzionalità e, inoltre, è e sarà sempre presente alle conferenze come abbiamo già potuto verificare al Build 2018. Secondo quanto riportato da TheVerge, il quale afferma di aver sentito alcuni rumor molto affidabili da fonti vicinissime alla compagnia, Joe verrà nominato prestoanche delWindows Insider che, ...