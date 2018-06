Jeep | Manley | ' Elimineremo diesel in Europa entro il 2022 Sostituito da modelli

Fca - Marchionne in cravatta : 'Entro giugno zero debito'. Manley : 'Dieci modelli Jeep entro il 2022' : BALOCCO - 'Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale'. E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets ...

Fca - i numeri di Jeep cosigliano Manley per il dopo Marchionne : AMSTERDAM - Dal 2009 al 2017 Jeep ha moltiplicato per quattro le sue vendite nel mondo. Dai 338 mila pezzi dell'anno in cui Fiat acquisì i brand del gruppo Chrysler, Fca ha piazzato nel 2017 1,4 ...