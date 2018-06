J-Ax e Fedez | 5 momenti cult di un’avventura musicale

gqitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Anche le avventure più belle e fortunate finiscono, come quella che ha visto (discograficamente) insieme J-Ax e. Già soci dell’etichetta Newtopia, a fine 2016 hanno deciso di far felici i loro fan firmando a quattro mani e a due voci non solo un brano, ma un album intero (Comunisti col Rolex). Un successo che li ha accompagnati fino ad oggi e che celebreranno con La Finale, un mega-concerto allo Stadio San Siro di Milano. Un evento ricco di special guest (Grido, Gué Pequeno, Il Cile, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre, Stash, Cris Brave e Dark Polo Gang) e un’occasione per ripercorrere le loro carriere, mettendo un punto a questa fase in coppia. Ecco quali sono stati i 5di questa avventura; Vorrei ma non posto Nell’estate 2016 J-Ax edecidono di dare un assaggio di quello che avrebbero potuto fare insieme. Il singolo, ...