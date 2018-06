Italia recidiva sulle acque reflue | arriva la maximulta

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Prima grana, e prova, per il neo-governo guidato dal professor Giuseppe Conte. L'inadempimento relativo alla normativa europeacosta molto caro all'. Stiamo parlando dellela cui qualità -dopo l'uso domestico, industriale e agricolo- diventa non idonea a un utilizzo diretto in quanto contaminate da sostanze organiche/inorganiche dannose per salute e ambiente.La Corte di Giustizia Europea infatti ha comminato al nostro paese una multa di 385 milioni per il ritardo nell'attuare il diritto dell'Unione in materia di raccolta e trattamento delleurbane. La somma monstre deriva dal seguente calcolo: 30 milioni di euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione della normativa europea (calcolo che parte dal 2012, anno in cui l'venne già condannata per gli stessi inadempimenti), più una somma forfettaria di 25 milioni ...