Italia | Conte ha giurato nelle mani di Mattarella

Conte - ritrovare fiducia nell' Italia : 00.14 "C'è grande entusiasmo e determinazione. Lavoreremo per ridare fiducia all' Italia. Questo è un grande Paese che ha bisogno di ritrovare fiducia ". Lo ha detto il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i cronisti mentre si recava a piedi dal Senato alla sua abitazione.

BORSA Italia NA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al fallimento del Governo Conte (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 04:49:00 GMT)

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli Italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...