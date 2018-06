ITALIA ALLA TROIKA Il dubbio che nasce da tanti indizi

Pallamano - Qualificazioni Europei 2018 : la Polonia sbanca Montesilvano e si qualifica - ITALIA sconfitta 33-25 : Nuova sconfitta per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che nella gara valida per il Gruppo 2 di qualificazione agli Europei di fine viene superata 33-25 da una Polonia nettamente superiore, che ottiene così il meritato passaggio del turno. A Montesilvano, a partire meglio sono le ospiti, che in un quarto d’ora si portano sull’8-1, capitalizzando al meglio le errate offensive delle azzurre, trascinate dalla sola ...

Rugby – ITALIA Emergenti : le parole di Presutti alla vigilia dell’esordio alla Nations Cup : L’Italia Emergenti pronta per la Rugby Nations Cup: le sensazioni del responsabile tecnico azzurro Presutti Mancano due giorni all’esordio della Nazionale Italiana Emergenti alla Nations Cup. Gli Azzurri, che hanno svolto i primi allenamenti in Uruguay, giocheranno la prima partita del torneo contro l’Argentina XV sabato 2 giugno alle 12.30 locali (17.30 in Italia). Pasquale Presutti, responsabile tecnico della Nazionale Emergenti, ha ...

Aggredisce due agenti che finiscono al pronto soccorso e tenta la fuga dalla Questura : era già stato espulso dall'ITALIA - ma era rientrato : TRENTO . Tre persone arrestate , due espulsioni con accompagnamento al Centro permanenza per il rimpatrio di Torino, quattro denunce e un centinaio di persone che gravitano nell'ambiente dello spaccio ...

Freccette - anche l'ITALIA ALLA PDC World Cup of Darts 2018 : squadre - partite - diretta TV e streaming : Torna da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno lo spettacolo delle Freccette, con uno degli eventi più attesi ogni anno tra gli appassionati di questo sport. Le trentadue nazionali migliori nel panorama mondiale si contenderanno l'ottava edizione della Betway World Cup of Darts, competizione a coppie organizzata dalla Professional Darts Corporation. ...

Al via il primo congresso regionale della Calabria promosso dalla Società ITALIAna della Riproduzione Umana (SIRU) : Continua a tappe serrate il cammino della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) che, dopo il congresso nazionale dello scorso dicembre, sta lavorando intensamente attraverso i comitati istituiti nelle varie Regioni. Dopo i congressi regionali di Sicilia e Veneto, è ora la volta della Calabria. Giovedì 31 maggio (a partire dalle ore 13) e venerdì 1 giugno (fino alle 14), presso la Sala dei Convegni dell?’Ordine Provinciale dei ...

Superchirurghi grazie alla robotica : ITALIA prima in Europa : Roma, 31 mag. , askanews, Nel 2017 sono stati circa 18mila in Italia gli interventi di chirurgia robotica, quasi 12mila in ambito urologico , soprattutto per la cura di tumore di prostata, ma anche ...

Salute - non diminuiscono fumatori in ITALIA. Ed è allarme giovani : Roma, 31 mag. , askanews, E' alto in Italia il numero di minori che fumano. Uno su dieci è consumatore abituale, quasi la metà ha fumato, ha provato a fumare o fuma ogni tanto e tra quelli abituali ...

Davide Cassani : “L’ITALIA per i Mondiali? Convocherò azzurri usciti dalla Vuelta. Pianifico da un anno con Nibali - Aru - Moscon” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al Pala Madiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha vestito i panni del docente per un giorno e ha simulato una conferenza stampa con gli allievi sottoponendosi a diverse domande tra cui alcuni riguardanti i prossimi Mondiali. “Per il Mondiale di Innsbruck abbiamo fatto la nostra pianificazione già da un ...

Innamorati delle isole - alla scoperta di terre lontane e in viaggio più a lungo : l’identikit degli ITALIAni in vacanza : Mare o montagna? Città d’arte? Agriturismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del relax, della voglia di scoprire e del tempo libero. eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l’estate 2018, grazie ai dati delle prenotazioni effettuate da giugno a settembre sul sito eDreams e ...

Acque reflue - ITALIA condannata dalla Corte Ue con una maxi multa : Una multa di 25 milioni di euro e 30 milioni ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre 100 centri urbani o aree sprovvisti di reti fognarie

AlITALIA - ok alla vendita Ma scoppia la bufera sulla vecchia gestione : Alitalia tiene banco tra aule giudiziarie e parlamentari. Mentre dal Senato arriva il via libera al decreto legge sulla compagnia aerea, che proroga la cessione alla fine di ottobre, la procura di ...

L’Agenzia Spaziale ITALIAna dà il via alla stabilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...