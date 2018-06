Italia | al via il governo Conte

Intervista – Edoardo Bennato : «Oggi come ieri viviamo in un’Italia ancora troppo collodiana» : Tra i protagonisti della canzone d’autore, della musica e della cultura italiana, Edoardo Bennato è probabilmente l’artista che maggiormente ha saputo individuare e seguire un percorso personale coerente all’insegna della denuncia sociale e della verità senza filtri, un militante del rock, quello vero, oltre le mode e le logiche commerciali che ha conquistato diverse generazioni di pubblico. I suoi brani costruiti intorno ...

Al via il primo congresso regionale della Calabria promosso dalla Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) : Continua a tappe serrate il cammino della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) che, dopo il congresso nazionale dello scorso dicembre, sta lavorando intensamente attraverso i comitati istituiti nelle varie Regioni. Dopo i congressi regionali di Sicilia e Veneto, è ora la volta della Calabria. Giovedì 31 maggio (a partire dalle ore 13) e venerdì 1 giugno (fino alle 14), presso la Sala dei Convegni dell?’Ordine Provinciale dei ...

Innamorati delle isole - alla scoperta di terre lontane e in viaggio più a lungo : l’identikit degli Italiani in vacanza : Mare o montagna? Città d’arte? Agriturismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del relax, della voglia di scoprire e del tempo libero. eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, anticipa quali saranno le scelte dei turisti italiani ed europei per l’estate 2018, grazie ai dati delle prenotazioni effettuate da giugno a settembre sul sito eDreams e ...

L’Agenzia Spaziale Italiana dà il via alla stabilizzazione : l’ASI abbatte ulteriormente il precariato : Con la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di 13 dipendenti delL’Agenzia Spaziale Italiana ancora “precari” (situazioni che in alcuni casi perduravano da venti anni), L’Agenzia Spaziale Italiana ha attuato la recente riforma Madia per la stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della ricerca. Le stabilizzazioni compiute ieri e che avranno fattualità contrattuale a partire dal 1 ...

Ambiente - Enea : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

La Germania ha pronto il piano B Berlino studia l'Italia via dall'Euro Così l'Unione ci isola e si protegge : La Germania sta già preparando il suo "piano B". Se l'Italia, con un eventuale governo M5S-Lega, dovesse dar seguito alle minacce ventilate qua e là nei giorni scorsi, allora tutto "l'arsenale" dell'Ue, a partire dall'Esm, verrebbe utilizzato per isolare e proteggere dal "contagio"... Segui su affaritaliani.it

Open d'Italia golf 2018/ Domani il via : parla Robert Karlsson : Open d'Italia golf 2018 Domani il via: parla lo svedese Robert Karlsson a margine di uno degli eventi collaterali al torneo con Francesco Molinari tra i favoriti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Viaggi estivi in Italia : dove andare questa estate? : L'estate è sempre più vicina, e le vacanze estive iniziano ad essere uno dei pensieri principali per chi ama Viaggiare e vedere posti nuovi. Questo articolo è rivolto a tutti coloro che vogliono trascorrere dei giorni di relax senza uscire dall'Italia e che vogliono fare un Viaggio non solo rilassante, ma anche di cultura; si parlerà infatti di Matera, la bellissima Città dei sassi, capoluogo della Basilicata, e che adesso continua a crescere ...

Beach Volley : l'8 giugno il via al Campionato Italiano : Matteo Varnier- ' Sono felicissimo che la Federazione si stia prodigando per riportare il Campionato Italiano a un livello degno di questo sport. Ritengo importantissimo che il movimento venga ...

DIRETTA/ Francia Italia Under 21 (risultato live 0-0) streaming video Rai : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Francia Italia U21: info streaming video e tv della seconda amichevole nella nazionale del ct Di Biagio, dopo la sconfitta maturata con il Portogallo. (Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:30:00 GMT)

UCI World Ranking 2018 : Chris Froome vola in testa - terzo Elia Viviani. Italia al comando tra le nazioni : Andiamo a scoprire i Ranking UCI dopo la prima grande corsa a tappe stagionale: il Giro d’Italia. A livello individuale balza ovviamente al comando Chris Froome, per quanto riguarda le nazioni, invece resta davanti l’Italia. UCI WorldRanking Individuale CLASS. NOME NAZIONE SQUADRA ETÀ PUNTI 1 +1 Froome Chris GBR TEAM SKY 33 3968.43 2 -1 SAGAN Peter SVK BORA – ...

Poste Italiane - via libera da assemblea a bilancio 2017 : Via libera da Poste Italiane al bilancio 2017. Lo ha deciso l'assemblea dei soci che ha detto sì anche al dividendo di 0,42 euro per azione per l'intero esercizio. Dividendo che verrà messo in ...

Telefonia - al via l’offerta di Iliad in Italia : offerta a 5 - 99 euro al mese : Iliad sbarca in Italia con un'offerta "rivoluzionaria". La compagnia di telecomunicazioni francese offrirà a 5,99 euro al mese "per sempre" 30 giga al mese in 4G+ con minuti ed sms...