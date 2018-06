Italexit | il paragone con la Grecia non ha senso

wired

(Di venerdì 1 giugno 2018) È sbagliato paragonare la situazione italiana attuale a quella dellapre-default. Lo è per una serie di ragioni che non si esauriscono solo nei dati economici dei due paesi e questo va chiarito subito: da giorni si sente infatti parlare di possibile “effetto” di “non finiremo come lama quasi” a causa del fatto che probabilmente Roma studierà (non attuerà) una possibile uscita dall’euro nei prossimi mesi. Il primo errore nel paragonare i due Stati è sulle premesse storiche: l’Italia, pur con qualche difficoltà, ha sempre rispettato i criteri di adesione all’Unione europea e alla zona euro. Al contrario nel 2009 – quando ha inizio il default ellenico – Atene ammette di aver falsificato i bilanci nazionali inviati annualmente a Bruxelles pur di far parte dell’euro e dell’Unione. Quindi abbiamo un paese, il nostro, che rispetta i parametri di Maastricht e ...