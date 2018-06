: Nel I trimestre 2018 Pil +0,3% sul trimestre precedente e +1,4% sul I trimestre 2017 (confermata la stima prelimina… - istat_it : Nel I trimestre 2018 Pil +0,3% sul trimestre precedente e +1,4% sul I trimestre 2017 (confermata la stima prelimina… - 24notizieItalia : Istat: Pil italiano positivo da 15 trimestri consecutivi - CyberNewsH24 : #News #Istat:Pil conferma crescita I trimestre -

Nel primoil Pil italiano, destagionalizzato e corretto per il calendario, è salito dello 0,3% sulprecedente e dell'1,4% su base annua. Lo rileva l'ndo le stime sui primi tre mesi del 2018. Rivista al rialzo lacongiunturale per il 4°2017, dal +0,3% a +0,4%. Dopo tale aggiustamento, il Pil del primorisulta quindi "in leggera decelerazione" congiunturale. Il rallentamento tendenziale è inveceto (+1,4% da +1,6%)(Di venerdì 1 giugno 2018)