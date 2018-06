: Istat: crescono consumi, redditi fermi - NotizieIN : Istat: crescono consumi, redditi fermi - TelevideoRai101 : Istat: crescono consumi, redditi fermi - FocusEconomia : #ISTAT CONFERMA: PIL PRIMO TRIMESTRE +0,3, ANNUO +1,4% CRESCONO CONSUMI. FERMI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Nel pri… -

Nel I trimestre 2018 ifinali nazionali sono saliti dello 0,3% dal precedente, grazie all'aumento della spesa delle famiglie (+0.4%). Lo rileva l', che invece segna una battuta d'arresto per gli investimenti, a -1,4% sempre in termini congiunturai. In calo anche export (-2.1%) e import (-0,9%). Nei primi tre mesi 2018 ida lavoro dipendente pro-capite hanno registrato una crescita congiunturale nulla per l'insieme dell'economia. Variazione positiva ma "molto modesta" su base annua (+0,3%).(Di venerdì 1 giugno 2018)