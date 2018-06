Ipoparatiroidismo - campagna social per conoscerla : Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) – Per molto tempo l’ Ipoparatiroidismo è stata una malattia negletta: senza linee guida e con un unico rimedio che era assumere calcio e vitamina D. Oggi le cose sono cambiate, ma l’ Ipoparatiroidismo rimane una malattia rara – anche se non è ancora stata riconosciuta come tale – e difficile da diagnosticare, di cui si parla poco. Per la Giornata mondiale dedicata a questa malattia che ...

Malattie rare : #4piccolecose campagna social per l’Ipoparatiroidismo : Per molto tempo l’ipoparatiroidismo è stata una malattia negletta: senza linee guida e con un unico rimedio che era assumere calcio e vitamina D. Oggi le cose sono cambiate, ma l’ipoparatiroidismo rimane una malattia rara – anche se non è ancora stata riconosciuta come tale – e difficile da diagnosticare, di cui si parla poco. Per la Giornata mondiale dedicata a questa malattia che si celebra oggi a Roma, l’Associazione per i ...