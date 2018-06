"Io ministro? Non l'avrei mai fatto. Tornerò a dirigere l'osservatorio sui conti pubblici" : Carlo Cottarelli è intervenuto in mattinata durante la trasmissione radiofonica “6 su Radio 1” dove ha parlato dei giorni che lo hanno visto premier incaricato, fino alla risoluzione di ieri, quando è uscito di scena tra gli applausi inconsueti della Sala stampa del Quirinale lasciando spazio ad un governo politico che ha definito “la migliore soluzione possibile per il Paese”. Cottarelli, di cui molti oggi ...

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO ministro DELL'ECONOMIA/ “Ue ed euro - il rischio non è uscita ma implosione” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO DELL'ECONOMIA. Cosa pensa di europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:50:00 GMT)

Governo : Crosetto - Meloni non ha mai chiesto ministro o posto : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Forse non avete capito che l’offerta di Giorgia Meloni era riferita ad un appoggio alla partenza dell’esecutivo 5S/Lega senza alcuna richiesta di partecipazione e senza sottoscrizione di alcun contratto. Mai chiesto alcun ministro o posto! Anzi, mai accolto le offerte”. Lo scrive su Twitter il deputato di Fdi Guido Crosetto. L'articolo Governo: Crosetto, Meloni non ha mai chiesto ...

Savona lascia - non sarà ministro Veto del M5S su Fdi nel governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Governo - Crosetto : “Non farò il ministro della Difesa”. E poi si infuria per le domande sulla giravolta di Fratelli d’Italia : “Non farò il ministro della Difesa”. Così Guido Crosetto, coordinatore di Fratelli d’Italia, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per il possibile ingresso della stessa FdI nella squadra di Governo. “Stia tranquillo, non entrerò nell’esecutivo”, si è difeso Crosetto, per poi rifiutarsi di rispondere ad altre domande sulla giravolta del suo partito. Lo stesso che prima contestava ...

Paolo Savona - gira una voce clamorosa sul 'ministro' : non all'economia - ma... : Spostare Paolo Savona dal Ministero dell'Economia. Nel gioco dell'oca di questo governo M5s-Lega , il leader grillino Luigi Di Maio è tornato sulla casella iniziale, in accordo con il presidente Sergio Mattarella . E questa volta Matteo ...

Salvini : ogni ministro ha proprio ruolo - non è come calciomercato : "I ministri nel governo non sono come i calciatori nel calciomercato, se uno gioca come portiere deve fare il portiere, se gioca come attaccante deve fare l'attaccante. Vedremo nelle prossime ore, ...

Liegi - “killer non era radicalizzato - ma in carcere dal 2003”. Il ministro : “Aveva già ucciso la sera prima” : Non era schedato come radicalizzato – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – ma l’uomo che il 29 maggio ha seminato il terrore in centro a Liegi, uccidendo tre persone e ferendone quattro, era presente in modo indiretto in tre dossier dell’intelligence. Ed era in carcere già dal 2003. Il suo nome è Benjamin Herman, sostengono gli inquirenti, ha 31 anni ed è nato nel paesino della birra trappista ...

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

Governo : Di Maio - non solo Savona - ogni ministro critico con Ue non andava : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io sono molto arrabbiato”. Così Luigi Di Maio, a ‘Pomeriggio live’ su Canale cinque, sullo scontro istituzionale con il Colle. “Ieri abbiamo mandato il professor Conte al Quirinale – spiega – aveva la lista dei ministri completa, per un ministro ci hanno detto che non poteva partire, non perché fosse un condannato o un mariuolo, ma perché in passato aveva scritto un ...

Governo - Salvini : “Un ministro Non piace a Berlino? Se si deve partire sotto minaccia dell’Ue - non si parte” : “Per il Governo che ha in mano il futuro dell’Italia decidono gli italiani, se siamo in democrazia. Se siamo in un recinto dove possiamo muoverci ma abbiamo la catena perché non si può mettere un ministro che non sta simpatico a Berlino, vuol dire che quello è ministro giusto e vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei” a difendere gli interessi italiani “parte il Governo, se il Governo deve partire ...

Di Battista insiste : il Quirinale non può mettere veti politici su un ministro. Poi annuncia : mi ricandido : È normale che il ministro dell'Economia, il più politico per eccellenza, colui che deve trovare le risorse economiche per fare in modo che le proposte presentate in campagna elettorale possano ...