“Io a letto con Floriana?” E quello che succede dopo finisce in polemica Ancora senza

caffeinamagazine

: Io quando devo alzarmi presto dal letto. - trash_italiano : Io quando devo alzarmi presto dal letto. - M5S_Baroni : #Oettinger, Commissario (tedesco) #UE'I mercati insegneranno agli italiani a votare bene'. 'The markets will teach… - fraywood : Io non commento così tanto perché di politica ci capisco veramente ben poco (anzi diciamo niente) però da quello ch… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia.essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di FlorianaMatteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi rivela: “Matteo che per voi è tanto serio e gentile, martedì sera mi ha offeso. Su Canale 5 c’era la pubblicità, gli spettatori si sono spostati su Mediset Extra e si è sentito che ha fatto apprezzamenti molto volgari su di me, cose del tipo ‘quanto è brutta, non me la porterei mai a, nemmeno se mi pagassero. Ha usato termini molto dispregiativi non solo verso di me ma anche verso Elena Morali. E’ un bambino, ma come si permette?”. Federica ...