Inter | Skriniar allontana il Barcellona | “Resto qui Icardi? Io credo che…”

Skriniar vede solo Inter e confida nel capitano : "Icardi? Decisione sua - ma credo resterà" : Il difensore slovacco non prende in considerazione le tante offerte arrivate e scommette sulla parmanenza dell'argentino

Skriniar : 'Resto e gioco la Champions con l'Inter. Icardi non parte - è felice qui' : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport ancora una volta del proprio futuro e dei progetti del club nerazzurro nel post-partita dell'amichevole disputata con la sua nazionale e pareggiata 1-1 contro l'Olanda. LA PARTITA - Abbiamo ...

Skriniar : 'No a altri club italiani. Se l'Inter vorrà vendermi andrò all'estero' : Ma l'Inter è già una big e se avessi dovuto avere le vertigini, le avrei avute quando sono approdato qui' Il suo agente Karol Csontó ha detto che al momento solo sei club del mondo possono ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

Calciomercato - Barcellona pazzo di Skriniar : contattato l'agente - l'Inter non lo cede : Sirene di mercato che suonano fragorose, facendo drizzare le antenne in casa Inter . Il Barcellona infatti ha messo nel mirino Milan Skriniar , protagonista di una stagione superlativa condita da ben ...

Inter su Chiesa e Badelj o Praet : no a Mourinho e Guardiola per Skriniar : RINFORZI IN ARRIVO - Sempre secondo il Corriere dello Sport i n edicola oggi, l'Inter tratta un centrocampista tra il belga Dennis Praet della Sampdoria , classe 1994, e il croato Milan Badelj , ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...

Inter - i protagonisti della stagione : Icardi retrò - Perisic barometro - Skriniar più di Zanetti : Adesso è davvero finita: qualcuno si metterà a giocare su campi diversi , russi, , qualcun altro si metterà al telefono, aspettando notizie dal suo agente, altri ancora semplicemente si metteranno in ...

Calciomercato Inter/ News - Ag.Skriniar : "Tante offerte - se ci chiedono di partire..." (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, l'agente di Milan Skriniar sottolinea la voglia del centrale di rimanere in nerazzurro, ma mette a conoscenza il club e i media di tante offerte ricevute fino ad ora.

Calciomercato Inter - Manchester City e Barcellona vogliono Skriniar : rifiutata una maxi offerta [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. Tra questi c’è Milan Skriniar, su cui sono piombate Manchester City e Barcellona con chiare intenzioni di strappare il difensore ai ...

Allarme Inter - Manchester City e Barcellona sulle tracce di Skriniar : rifiutata già un’offerta milionaria : Il direttore sportivo Ausilio avrebbe già rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro per Skriniar, giunta da una squadra tra Barcellona e Manchester City Il mercato dell’Inter entra nel vivo, non solo per quanto riguarda le entrate ma anche per il capitolo uscite. Se il direttore sportivo Ausilio ha già piazzato i colpi De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, adesso deve difendersi dagli attacchi delle big europee sui propri campioni. ...

Skriniar - assalto di City e Barça. Barricate Inter : no a 50 milioni : Ha svoltato Milan Skriniar, una stagione di alto livello, promosso fra i migliori centrali del campionato, nel mirino di alcune grandi corazzate europee, Manchester City e Barcellona in particolare. ...

Ag. Skriniar : 'Il futuro dipende dalle finanze dell'Inter - tutti lo vogliono' : dipenderà da quei cinque club in tutto il mondo, da quello che sono pronti a investire se vogliono il giocatore. Ognuno è attualmente in vendita. È una questione di soldi. Che si tratti di 50 o 80 ...

Inter - affare alla Skriniar con la Sampdoria : pronto uno scambio sorprendente Video : Una delle principali protagoniste della prossima sessione di Calciomercato sara' sicuramente l'Inter, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che per le operazioni in uscita. La societa' nerazzurra avra' la necessita' di incassare tra i trenta e i quaranta milioni di euro entro il 30 giugno per chiudere il bilancio in pareggio ed eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario. Nerazzurri che, però, ...