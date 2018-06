Intanto il Pd

Asta per Alisson - Roma tra Leno e Areola - e Intanto Monchi prende Kagan - : I giallorossi non vogliono cedere il brasiliano, ma di fronte a offerte clamorose sono pronte le alternative

Lorenzo sta male dopo la scelta - ecco cosa succede Intanto tra Sara e Luigi : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni stanno insieme dopo Uomini e Donne, mentre a Lorenzo Riccardi tocca curare le ferite. Forse la maggioranza del pubblico si aspettava una scelta al contrario, ma nonostante l'evidente trasporto di Sara verso Lorenzo, era altrettanto chiaro che il loro rapporto sarebbe stato forse simile a quello precedente dell'ex tronista, con Nicola Panico, e lei si è seduta sul trono cercando altro. Sara sognava un amore ...

Allegri Intanto è pazzo per Milinkovic-Savic. Costa troppo - ma... : Una dozzina di milioni per Darmian e più o meno altrettanti per Perin. In attesa dei botti veri e di capire se davvero potrà decollare l'ipotesi di uno scambio tra Higuain e Icardi (con sostanzioso conguaglio in favore dei nerazzurri), la Juventus si muove per puntellare la rosa. Che in realtà potrebbe subire una mezza rivoluzione, se tutte le voci e/o i sogni buttati lì dovessero anche solo parzialmente realizzarsi. Esempio: Allegri, sempre che ...

Bando mense : due offerte. Intanto nuovo presidio lavoratori-sindacati sotto la Prefettura : Nei primi mesi del 2018 la multinazionale Dussmann era balzata agli onori della cronaca piemontese per l' acquisto del ramo d'azienda relativo alla produzione e distribuzione pasti per le mense della ...

Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella. Intanto - D'Alema attacca Salvini : "Ha bluffato : voleva andare al voto" : LECCE Il Pd scende in piazza anche nel Salento, dopo le frizioni romane per il no a Conte del Capo dello Stato Mattarella: la Lega voleva Savona all'Economia, ma non c'è stato nulla da fare. Più di tutti potè lo spread. " I circoli del PD di Martano, Corigliano, Martignano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci , Melendugno, Calimera, ...

NUOVO BOLLO AUTO A CONSUMO/ Rivoluzione : si pagherà in base ai Km percorsi. Ma Intanto tra 2 giorni scade... : BOLLO AUTO europeo, novità in arrivo dal 2026: si pagherà in base ai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:29:00 GMT)

Salvini pronto a spaccare il centrodestra : "Alleanza? Solo se cambio passo su Ue" | Intanto lo spread vola : oltre 260 punti : Il leader della Lega alza l'asticella: "Vorrei ricandidare Savona, non posso allearmi con chi dice che l'Ue va bene così"

MIUI 10 ricorda parecchio Android P - Intanto ecco Xiaomi Mi 8 nei primi render stampa : Xiaomi Mi 8 si mostra in un presunto render stampa con tanto di lettore di impronte posteriore, mentre nuove immagini confermerebbero la somiglianza tra MIUI 10 e Android P. L'articolo MIUI 10 ricorda parecchio Android P, intanto ecco Xiaomi Mi 8 nei primi render stampa proviene da TuttoAndroid.

Barbara D'Urso - scherzo del figlio in diretta/ Cosa è successo? Intanto sul web continuano le accuse... : Barbara D'Urso diventa nonna? Lo scherzo a Domenica Live, con la complicità del figlio, scatena il popolo del web che si diverte ad ipotizzare Cosa possa essere successo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:41:00 GMT)

Uefa incomprensibile : Milan sanzionato per un'ipotesi! E Intanto la Figc tace... : Magari i tifosi del Milan hanno una visione troppo limitata di quello che avviene nel mondo finanziario, ma sono abituati a un altro modo di governare il Club. Come finirà la spinosissima questione? ...

Strage di Erba - morto Carlo Castagna/ E Intanto Olindo Romano fa il cuoco in carcere... : Strage di Erba, Carlo Castagna è morto. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:52:00 GMT)

Inter - Spalletti ha le idee chiare : “Icardi? Non resti controvoglia”. Intanto Morata… : Inter, Spalletti- Intervenuto in conferenza stampa, nel pomeriggio, Luciano Spalletti ha fatto il punto della situazione in casa Inter. Parole sul mercato e focus su Rafinha, Cancelo e Icardi. SUL MERCATO “La società si è già mossa, e bene. Poi bisogna far tornare dei conti, per rispettare certi paletti. Il calcio è cambiato, col Var […] L'articolo Inter, Spalletti ha le idee chiare: “Icardi? Non resti controvoglia”. ...

Elezioni - De Magistris : 'Dema guarda alle politiche. Intanto europee e regionali' : 'Un Paese non si costruisce sulla paura o sui contratti di diritto privato avverte l'ex Pm ma sull'applicazione della Costituzione in un mondo in cui l'umanita' sia al centro dell'azione politica. E ...

Articuno in arrivo su Pokémon Go - e Intanto l’Adventure Week 2018 è iniziato : Pokemon sta preparando diverse novità in questo periodo, ma una delle più interessanti riguarda la reintroduzione del Pokémon leggendario Articuno! L'articolo Articuno in arrivo su Pokémon Go, e intanto l’Adventure Week 2018 è iniziato proviene da TuttoAndroid.