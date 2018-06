Insulti omofobi a un prof | sospesa classe delle superiori a Imola

Imola - Insulti omofobi all'insegnante. Altre sospensioni e lavori socialmente utili : Imola, 1 giugno 2018 " sospensioni tra i 7 e i 14 giorni e lavori socialmente utili. Sono queste le punizioni per i quattro ragazzi identificati come responsabili di comportamento omofobo ai danni di ...

Imola - Insulti omofobi all’insegnante. Sospesa tutta la classe : “Siete degli omertosi” : La decisione è stata presa della preside, dopo la lettera-denuncia di un amico dell’insegnante, anch'egli omosessuale e oggetto degli stessi attacchi durante tutto l'anno scolastico. Quattro ragazzi dovranno fare lavori socialmente utili. L'episodio al professionale Alberghetti.Continua a leggere

Imola - sospesa intera classe per “omertà” : quattro studenti avevano rivolto Insulti omofobi a un professore : quattro studenti di un istituto professionale di Imola hanno scritto sulla lavagna degli insulti omofobi e dei disegni contro un insegnante. Tutto davanti agli altri compagni, che non hanno fatto niente per fermarli e, anzi, non hanno aiutato la dirigente della scuola a individuarli. Per questo, l’intera classe è stata sospesa per tre giorni con obbligo di frequenza per “omertà“. I quattro responsabili, invece, hanno ricevuto ...

Imola - Insulti omofobi a prof di liceo. Ma la preside cancella la nota ai responsabili : Quattro studenti di una scuola superiore di Imola avrebbero ripetutamente insultato un insegnante gay con scritte omofobe alla lavagna e persino frasi pronunciate in classe. I quattro alunni sarebbero stati richiamati con una nota sul registro, ma la dirigente scolastica l'avrebbe cancellata.Continua a leggere

Omofobia - Luca Paladini : "Insulti e minacce non ci fermeranno" : Omofobia, Luca Paladini: "Insulti e minacce non ci fermeranno" È bersaglio di insulti e minacce, contro di lui sono stati creati 180 profili fake, ma "nulla è sufficiente per chinare la testa. Faccio quello in cui credo", dice a Sky TG24 il fondatore dei Sentinelli di Milano. E rilancia la manifestazione del 19 ...

Klaus Davi minacciato : lettera minatoria con Insulti omofobi : lettera minatoria contro il massmediologo Klaus Davi, opinionista del programma tv 'L'Arenà condotto su La7 da Massimo Giletti, da tempo impegnato in campagne contro la 'ndrangheta. La missiva, accompagnata da una immagine di due uomini bendati con un cappio al collo prima di una esecuzione, contiene diversi insulti omofobi. Lo riporta l'agenzia di stampa AdnKronos.Davi è da tempo bersaglio di lettere e aggressioni fisiche, episodi ...

Roma - ragazzo gay pestato da una baby gang all'Eur : 'Hanno rubato le password dei miei social e scritto Insulti omofobi' : pestato da un branco di minorenni , che lo hanno colpito a bastonate, per rubargli il cellulare. E questo nell'indifferenza di chi ha assistito alla scena. La vittima dell'aggressione si chiama ...