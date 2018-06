Insulti omofobi a Mancini | il Chelsea frena su Sarri

Imola - Insulti omofobi ad un insegnante. Sospesa un'intera classe : un'intera classe Sospesa per aver rivolto insulti omofobi ad un professore. E' accaduto ad Imola, in provincia di Bologna, all'Istituto professionale 'Alberghetti'. Alcuni studenti hanno scritto sulla ...

Imola - Insulti omofobi a un prof : sospesa tutta la classe : In una scuola superiore di Imola un'intera classe è stata sospesa per "omertà" in seguito a degli insulti omofobi rivolti a un professore da parte di alcuni studenti. La denuncia è partita da un amico del docente, anch'egli vittima di attacchi omofobi, che ha scritto una lettera al portale Gaynews.it. Nella lettera l'autore ha parlato di frasi offensive e scritte volgari alla lavagna esplicitamente riferite all'omosessualità del professore e ...

Imola - Insulti omofobi all’insegnante. Sospesa tutta la classe : “Siete degli omertosi” : La decisione è stata presa della preside, dopo la lettera-denuncia di un amico dell’insegnante, anch'egli omosessuale e oggetto degli stessi attacchi durante tutto l'anno scolastico. Quattro ragazzi dovranno fare lavori socialmente utili. L'episodio al professionale Alberghetti.Continua a leggere

