Iniziate le riprese del film “Deep” prodotto da Saturnia Pictures e Lake Film

Maleficent 2 - Iniziate le riprese del sequel targato Disney : A distanza di ben 4 anni dal primo film, oggi partono le riprese del sequel di Maleficent. Ad annunciarlo è Elle Fanning con due foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Sono poche le indiscrezioni ...

Iniziate le riprese di Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti e il cast tornano nel 2019 con nuovi episodi? : Buone notizie per chi attende l'amata fiction Rai ambientata tra le Dolomiti innevate: le riprese di Un Passo dal Cielo 5 sono ufficialmente Iniziate. Dopo il sopralluogo che ha tenuto impegnata la produzione nei mesi scorsi (con Daniele Liotti che ha girato le prime scene presso il lago di Braies), possiamo finalmente accertare che il cast è tornato sui luoghi simbolo della serie tv in onda su Rai1. I profili social della produzione hanno ...

Un passo dal Cielo 5 si farà : le riprese sono Iniziate : Un passo dal Cielo 5 si farà: la conferma arriva con l’inizio delle riprese sono ufficialmente iniziate le riprese di Un passo dal Cielo 5. A dare conferma ci pensa la pagina Facebook della fiction Rai, la quale ha rivelato che proprio oggi questa attesa notizia sulla quinta stagione. I telespettatori non vedevano l’ora di […] L'articolo Un passo dal Cielo 5 si farà: le riprese sono iniziate proviene da Gossip e Tv.

Fiction L’ISOLA DI PIETRO 2 - Iniziate le riprese! Quando va in onda? : Dopo il grande riscontro della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma le riprese de della seconda stagione de “L’ISOLA di PIETRO”, la Fiction co-prodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente su Canale 5. La serie ha ottenuto nella sua prima annata una media di ascolti di 4.314.000 spettatori e anche stavolta vedrà Gianni Morandi come indiscusso protagonista, coadiuvato da tutti i personaggi più amati del primo ciclo (a cui ...

Stranger Things : Iniziate le riprese della stagione 3 - il video celebrativo : A tutti i fan di Stranger Things : Netflix ha diffuso un nuovo video per celebrare l'inizio lo scorso 20 aprile delle riprese della terza stagione. Otto nuovi episodi, in streaming presumibilmente solo nel 2019, la cui produzione ha riunito sul set tutti i protagonisti , inclusi i lanciatissimi Millie Bobbie Brown , Finn Wolfhard , Caleb McLaughlin , Gaten Matarazzo e ...

Romolo + Giuly - Iniziate le riprese della nuova comedy tutta italiana targata Fox : Sono iniziate a Roma lo scorso 23 aprile le riprese di Romolo + Giuly, la nuova comedy tutta italiana targata Fox che debutterà il prossimo autunno con la prima stagione composta da otto episodi.

L’Ispettore Coliandro 7 - riprese Iniziate : il messaggio di Giampaolo Morelli : riprese iniziate. L’Ispettore Coliandro 7 sarà presto realtà. L’amatissima fiction di Rai 2 con protagonista Giampaolo Morelli è ufficialmente in lavorazione per le strade di Bologna. A confermarlo è stato lo stesso attore con un post sui suoi account social. Cosa ha scritto Morelli? Quali nuove anticipazioni vi sono in merito alla serie? L’Ispettore Coliandro 7: le parole dell’attore “Siamo cattivi, incazzati e ...

Freaks out - Iniziate le riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti : Dureranno dodici settimane le riprese di Freaks out, il nuovo film di Gabriele Mainetti intenzionato a replicare il successo ottenuto con Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Suburra la serie - Iniziate le riprese della seconda stagione : Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Suburra – La serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction che ha riscosso grande successo con la prima stagione lanciata lo scorso ottobre. Ambientata a Roma e ispirata all’omonimo romanzo, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata scontrarsi in una sanguinosa lotta ...