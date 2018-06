Inizia il viaggio con il nuovo album di Biondo | Déja Vu arriva con Roof Garden già in

optimaitalia

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ildeldiè appenato. Reduce dall'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, il giovane artista è ora pronto a volare da solo con un disco che ha rilasciato il 1° giugno, conin radio come primo singolo estratto. Nei suoi obiettivi non c'era la musica, ma un futuro come cuoco.ha infatti conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero, che per il momento non ha intenzione di sfruttare. Il suo mondo è cambiato grazie a una ragazza, che ha conquistato con le sue canzoni. Stando a quanto dichiarato da, quella che è poi diventata la sua ragazza non voleva saperne di lui, fino a che non è rimasta ammaliata dalla sua musica e da un video girato appositamente per lei.Nel disco, sono espressi tutti i suoi punti di forza, anche quelli che non sono emersi durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che ha lasciato ...