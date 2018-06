Inflazione | a maggio rialza la testa soprattutto nell' alimentare e trasporti

Inflazione - a maggio prezzi in crescita dell’1 - 1%. Balzo del carrello della spesa : +1 - 9% : In aprile l’aumento ersa stato dello 0,5%. Vola il carrello della spesa (+1,9%). I rincari interessano soprattutto alimentari non lavorati e beni energetici...

Impennata dell'Inflazione a maggio : alimentari e benzina spingono i prezzi : MILANO - 'Significativa' Impennata dell'inflazione a maggio, sia in Italia che in Europa: numeri che la Bce monitora con grande attenzione, perché il surriscaldamento dei prezzi , che devono ...

Inflazione - Istat : accelera a maggio - prezzi all'1 - 1% : Roma, 31 mag. , askanews, Forte accelerazione, a maggio, dell'Inflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,4% su base ...

Inflazione - Istat : a maggio vola carrello spesa - prezzi all'1 - 9% : Roma, 31 mag. , askanews, vola il carrello della spesa. A maggio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,9% su base annua , ...

Inflazione - brusca riaccelerazione nell'area euro : 1 - 9% a maggio : Roma, 31 mag. , askanews, brusca riaccelerazione dell'Inflazione nell'area euro, che all'1,9 per cento a maggio, secondo la stima preliminare di eurostat, si ritrova improvvisamente vicina all'...

Istat : a maggio raddoppia l'Inflazione : 11.52 A maggio, l'inflazione segna un'accelerazione significativa, salendo dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua (ad aprile era a +0,5%). La crescita si deve prevalentemente ai prezzi degli alimentari non lavorati e degli energetici non regolamentati. Aumenta il carrello della spesa.I prezzi dei beni alimentari,per la cura della casa e della persona segnano +0,8% mensile e +1,9% annuo. In forte aumento anche i prezzi dei ...

Inflazione - brusca riaccelerazione nell'area euro : 1 - 9% a maggio : Da anni sta impartendo stimoli all'economia allo scopo di favorire un ritorno del caro vita a livelli più normali dopo una lunga fase di debolezza seguita alla crisi globale e dell'area euro, in cui ...

Inflazione - Istat : a maggio vola carrello spesa - prezzi all'1 - 9% : Roma, 31 mag. , askanews, - vola il carrello della spesa. A maggio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,9% su base annua , ...

Inflazione raddoppia a maggio all'1 - 1% : ANSA, - ROMA, 31 MAG - L'Inflazione a maggio registra una significativa accelerazione, salendo all'1,1% dallo 0,5% di aprile. Lo rileva l'Istat nella stima provvisoria, spiegando che si tratta del ...

Francia - Inflazione attesa in accelerazione a maggio : Teleborsa, - L'inflazione dovrebbe salire in Francia, a maggio, almeno secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE, . Su anno, i prezzi al consumo, sono ...

Francia - Inflazione attesa in accelerazione a maggio : L'inflazione dovrebbe salire in Francia, a maggio, almeno secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE, . Su anno, i prezzi al consumo, sono attesi in ...

Germania - attesa in accelerazione l'Inflazione a maggio : Teleborsa, - Accelera l'inflazione in Germania. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio, rispetto al +1,6% ...

Germania - attesa in accelerazione l'Inflazione a maggio : Accelera l'inflazione in Germania. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero segnare un aumento tendenziale del 2,2% nel mese di maggio, rispetto al +1,6% di aprile. Il ...