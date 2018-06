INDUSTRIA E LAVORO I numeri dell' Istat e i lavoratori a rischio di Honeywell e Fca

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITRORI DI CONFINDUSTRIA LECCE E ISTITUTO DE PACE : ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO ULTIMO APPUNTAMENTO : L'obiettivo è quello di avvicinare i GIOVANI al mondo delle imprese, in modo da trasformare i bisogni di queste ultime in opportunità di LAVORO per i nostri ragazzi. Sono certo che grazie alla ...

Polo INDUSTRIAle di Scarlino : i sindacati chiedono chiarezza sui posti di lavoro e sul rispetto delle norme ambientali : ' L'economia della provincia di Grosseto " concludono i sindacati non può essere legata, anche in presenza di punte di eccellenza, a un singolo settore produttivo. Riteniamo che sia imprescindibile ...

Lavoro - infrastrutture e riforme : ecco il menu di ConfINDUSTRIA per il governo : Una sottolineatura della «capacità di dialogo sui temi dell’industria» del Governo uscente, un lungo applauso della platea a Paolo Gentiloni altri applausi per il ministro dello Sviluppo economico - anche lui uscente - Carlo Calenda. Queste le premesse: di lì in poi, la relazione del leader di Confidustria Vincenzo Boccia all’assemblea annuale s’è...

ConfINDUSTRIA - Furlan : "Lavoro - sviluppo - crescita tornano giustamente al centro" : "Una bellissima relazione che condivido quasi totalmente" . Così Anna Maria Furlan, leader della CISL , ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea ...

Appello di ConfINDUSTRIA a M5S e Lega : meno enfasi su pensioni - missione di oggi è lavoro : Non sono solo gli alti funzionari europei a temere un governo M5S-Lega . Anche Confindustria non nasconde di essere preoccupata per la situazione politica che l'Italia sta vivendo. Preoccupa soprattutto il contenuto del contratto di governo M5S-Lega, la cui realizzazione porterebbe Roma in rotta di collisione con l'Unione europea, in ...

ConfINDUSTRIA : priorità lavoro - avanti con l'Europa - no a passi indietro su Tav e Ilva : La questione industriale, da rilanciare; i rapporti con Bruxelles, da portare avanti senza strappi perchè l’Italia «vince e avanza con L’Europa e dentro l’Europa», Poi il lavoro e i...

Il lavoro in Italia è cambiato : meno INDUSTRIA - più servizi - salari più bassi. Senza investimenti in innovazione - non ci sarà occupazione di ... : ... si possono spiegare considerando i profondi cambiamenti demografici che il nostro paese sta vivendo e che l'hanno portato a essere il secondo più vecchio al mondo. Il declino demografico " nascite #...

Padova : Confapi - immigrati il 31% della forza lavoro INDUSTRIAle : Padova, 16 mag. (AdnKronos) – Operai, muratori, collaboratori domestici, badanti, camerieri, braccianti. Sono le professioni svolte con più frequenza dai lavoratori stranieri presenti in Veneto. Dopo l’ampio risalto riservato dai media nazionali allo studio relativo al tasso di disoccupazione nel territorio e all’apporto dei lavoratori immigrati (‘Padova, il tasso di disoccupazione è tedesco. Ma cosa accadrebbe se la ...

