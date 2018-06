India | autobus precipita in un dirupo | un altro si schianta | almeno 19 morti

India - autobus contro camion : 10 vittime - morto anche un neonato : La tragedia è avvenuta nel distretto di Guna, nel Madhya Pradesh, nelle prime ore di lunedì. Il bus avrebbe impattato contro il mezzo pesante fermo sul ciglio della strada per un problema tecnico. anche l'autista del mezzo è tra le vittime.Continua a leggere

India, autobus contro camion: 10 vittime, morto anche un neonato La tragedia è avvenuta nel distretto di Guna, nel Madhya Pradesh, nelle prime ore di lunedì. Il bus avrebbe impattato contro il mezzo pesante fermo sul ciglio della strada per un problema tecnico. anche l'autista del mezzo è tra le vittime.

India - autobus si ribalta e prende fuoco : 27 morti : Almeno 27 persone hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto un autobus in India. Il mezzo, partito da Muzaffarpur e diretto a Nuova Delhi, si è ribaltato e ha preso fuoco nei pressi del villaggio di Belwa. Le autorità hanno confermato il decesso di 27 persone, ma non si esclude che il numero delle vittime possa aumentare. Solo 4 passeggeri stati estratti vivi dall’autobus. I feriti, trasportati in un ospedale della zona, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora India : autobus in un burrone - tra i morti 27 bambini (9 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: India, autobus in un burrone. Almeno 30 morti, tra cui 27 bambini. L'incidente è avvenuto nello Stato di Himachal Pradesh (9 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:27:00 GMT)

India - autobus precipita in un burrone : morti 27 bambini - l’autista e due maestre : Viaggiavano su un autobus nello Stato Indiano di Himachal Pradesh quando sono precipitati in un burrone per oltre trenta metri. Trenta i morti finora accertati: ventisette bambini, il conducente del mezzo e due insegnanti. Il sovrintendente di polizia Santosh Patyal ha confermato l’accaduto e ha precisato che l’autobus è uscito di strada nel distretto di Kangra per un errore dell’autista. Tutti i bambini coinvolti erano allievi ...