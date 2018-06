India | 19 morti in due incidenti stradali

India - virus Nipah : saliti a 16 i morti in Kerala : Con la morte oggi di un altro paziente a Calicut, è salito a 16 il numero dei decessi causati nello Stato meridionale Indiano di Kerala dal Nipah, un virus di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta, che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera una delle otto malattie più pericolose emergenti nel pianeta. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ani. Il governo locale ha escluso che la situazione abbia i contorni di ...

Violente tempeste e fulmini in India : almeno 46 morti : Violente tempeste e fulmini hanno colpito parti dell’India nordorientale: almeno 46 persone sono morte. Una perturbazione, accompagnata da forti venti e pioggia, ha abbattuto alberi e pali della luce, distruggendo tetti e strutture. Secondo quanto reso noto dalle autorità, 19 persone sono morte nello Stato orientale del Bihar, 11 delle quali a causa di fulmini. Nel Jharkhand, 12 persone sono state uccise e 28 ferite a causa di un fulmine. ...

India : in Kerala 14 morti per il virus Nipah : A causa del virus Nipah, nello Stato Indiano del Kerala sono morte 14 persone e 26 sono sotto osservazione: secondo le autorità sanitarie la situazione è tuttavia sotto controllo. Il virus provoca febbre alta, mal di testa e coma, con un tasso di mortalità del 70%. L'articolo India: in Kerala 14 morti per il virus Nipah sembra essere il primo su Meteo Web.

India - virus Nipah in Kerala : saliti a 12 i morti : E’ salito a 12 il numero dei decessi causati nello Stato meridionale Indiano di Kerala dal Nipah, un virus di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta e che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera una delle otto malattie più pericolose emergenti nel pianeta. La morte di Moosa, scrive l’agenzia di stampa Ians, è stata confermata dai responsabili di un ospedale privato del distretto di Kozhikode. In ...

India - camion si ribalta : 19 morti e 6 feriti : Un camion si e’ ribaltato oggi in India uccidendo 19 persone, inclusi tre adolescenti, che sono state travolte da sacchi di cemento caduti dall’automezzo al momento dell’incidente: lo riportano i media del Paese, che citano la polizia. Altre sei persone sono rimaste ferite. Tra le vittime, tutti lavoratori che si recavano nei campi, ci sono anche 12 donne. L’incidente è avvenuto sull’autostrada nello Stato di ...

Crolla cavalcavia in India - decine di auto travolte : 19 morti : Almeno 19 persono sono rimaste uccise a Varanasi, in India, nel crollo di un cavalcavia. La tragedia nello Stato di Uttar Pradesh, a nord del Paese. Secondo le autorità locali i feriti sono più di 30, metà dei quali versa in...

India - crolla cavalcavia : 19 morti : Nuova delhi, 16 mag. (AdnKronos) – Almeno 19 persone sono state uccise nel crollo di un cavalcavia in costruzione nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che i feriti sono più di 30, metà dei quali seriamente.L’incidente è avvenuto quando due enormi travi del cavalcavia in costruzione vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova ...

