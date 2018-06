Incidente Pirro in MotoGp | il retroscena da brividi di Valentino Rossi

MotoGP - brutto Incidente per Pirro al Mugello : trauma cranico e contusioni - ma la Tac rassicura : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione

MotoGp – Petrucci lancia l’allarme dopo la caduta di Pirro : “il punto dell’Incidente è pericoloso” : Danilo Petrucci, la caduta di Michele Pirro al Mugello e i risultati non soddisfacenti della Ducati nella prima giornata di prove del Gp d’Italia Una giornata non troppo positiva in casa Ducati oggi al Mugello. Danilo Petrucci ha chiuso la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia con un nono posto, lasciandosi alle spalle i piloti del team ufficiale Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso, rispettivamente decimo e dodicesimo. Una ...

Incidente Michele Pirro non è morto/ Come sta? Ultime notizie video : Ducati - “non ricorda nulla dell'accaduto” : Incidente Michele Pirro è morto? No "Cosciente". Ultime notizie, Come sta il pilota Ducati: bandiera rossa dopo la spaventosa caduta del 31enne pilota italiano. Il giovane pilota ha parlato con i medici e ha mosso le gambe, ma è stato portato in elicottero all'Ospedale Careggi di Firenze per ulteriori controlli. I medici della Clinica Mobile del Motomondiale hanno garantito che la situazione è sotto controllo.

MotoGp - succede di tutto al Mugello : dopo l’Incidente a Pirro - moto in fiamme per Dovizioso [FOTO] : motoGp, Andrea Dovizioso alle prese con un problema alla moto, olio in pista e nuovamente bandiera rossa al Mugello motoGp, al Mugello una giornata di prove non proprio fortunatissima. Il pomeriggio è stato infatti condizionato dal brutto incidente occorso allo sfortunato Pirro, il quale è stato soccorso dall’ambulanza ed ora è cosciente e sotto osservazione. I guai per i piloti italiani però non sono finiti. La Ducati di Dovizioso ha ...