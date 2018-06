sportfair

: RT @Adnkronos: In un database tutti gli studi scientifici sull'#omeopatia - AndreaManzullo : RT @Adnkronos: In un database tutti gli studi scientifici sull'#omeopatia - Adnkronos : In un database tutti gli studi scientifici sull'#omeopatia - in_sospeso : @fattoquotidiano Se la cosa che riuscite a fare meglio è scavare nei database del vostro giornale, voi come tutti g… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) – La ricerca medico-scientifica in omeopatia ha ‘una casa tutta italiana’. E’ online la prima banca dati tricolore dedicata al settore, realizzata per iniziativa della Federazione delle associazioni e dei medici omeopati, e accessibile a chiunque voglia consultare le pubblicazioni più importanti e affidabili. Il ‘omeopatia’ – consultabile all’indirizzo http://omeopatia.alfatechint.com – è un lavoro nato con l’obiettivo di rendere più facilmente accessibile la consultazione delle ricerche più importanti in omeopatia. E raccoglie ben 1087e revisioni su medicinali omeopatici pubblicati, indicizzati dal 1949 a oggi, afferenti all’intera letteratura medico scientifica a prescindere dall’esito. Tra questi, figurano 16 meta-analisi, 244randomizzati in singolo o ...