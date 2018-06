In Italia arriva l' autovelox dei droni

Canaletto : arriva a Roma il più grande nucleo di opere mai esposto in Italia : Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768) noto come Canaletto, viene celebrato con una grande retrospettiva negli spazi espositivi del Museo di Roma Palazzo Braschi a Piazza Navona dall’11 aprile al 19 agosto 2018. La mostra “Canaletto 1697-1768”, promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina con l’organizzazione dell’Associazione Culturale MetaMorfosi in collaborazione con Zètema Progetto ...

Arriva The Good Doctor su Rai1 - ufficiale la programmazione e la data di messa in onda in Italia : Finalmente, dopo mesi di attesa, Arriva The Good Doctor su Rai1. Il medical drama targato ABC sbarca sulla rete Italiana in piena estate. La serie con protagonista Freddie Highmore (il Norman Bates di Bates Motel) racconta le vicende del giovane chirurgo Shaun Murphy, un ragazzo autistico con la Sindrome del savant. Con la sua mente geniale e fuori dal normale, aiuterà l'equipe medica nei casi più disparati. The Good Doctor è andato in onda ...

ASUS ZenFone 5Z arriva in Italia nelle configurazioni 6/64 e 8/256 GB : ASUS ZenFone 5Z arriva in Italia nelle due configurazioni da 6/64 GB e 8/256 GB: ecco prezzi e caratteristiche tecniche dei top della nuova gamma del produttore taiwanese, disponibili a breve in preordine. L'articolo ASUS ZenFone 5Z arriva in Italia nelle configurazioni 6/64 e 8/256 GB proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Reading è arrivato in Italia : Da mercoledì 30 maggio è attivo in Italia Prime Reading, un nuovo servizio per gli abbonati ad Amazon Prime che permette di accedere liberamente a un catalogo di e-book senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale (che da aprile costa 36 The post Amazon Prime Reading è arrivato in Italia appeared first on Il Post.

Serie tv THE STATE arriva in Italia: cast, trama e anticipazioni

MotoGp Italia - Pirro : «È arrivata anche per me l'ora di scendere in pista» : SCARPERIA - Sulla pista di casa la Ducati si schiererà con il tridente. La Rossa di Borgo Panigale potrà usufruire di una wild card che sarà affidata al collaudatore Michele Pirro, che avrà quindi la ...

Corte Ue : 18 anni ritardo Italia su acque reflue - arriva maxi-multa : Roma, 31 mag. , askanews, Italia condannata dalla Corte Ue a pagare 25 milioni di euro nonché una penalità di oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie ...

La serie tv THE STATE arriva in Italia : cast - trama e anticipazioni : C’è grande curiosità per l’arrivo in Italia della serie tv The STATE trasmessa con grandissimo successo in Inghilterra: ecco trama, cast e anticipazioni L’attesa è finita. Finalmente è arrivata anche in Italia la serie tv THE STATE. Scopriamo di cosa parla, la data di messa in onda e il cast di una serie più attese di quest’anno. The STATE serie tv: quando inizia Il countdown è ufficialmente terminato. THE STATE è ...

Arriva in Italia Adez - la nuova linea di bevande vegetali in 7 deliziose varianti : Adez: la scelta vegetale per nutrire il tuo potenziale. Arriva in Italia la linea di bevande vegetali che offre 7 deliziose varianti per la colazione o per snack Ogni seme racchiude in sé un potenziale straordinario, in grado di dare vita a qualcosa di più grande. Come i semi anche noi cresciamo e ci evolviamo ogni giorno per diventare qualcosa di unico e speciale. Dai semi nasce anche Adez, la nuova linea di bevande vegetali per nutrire il ...

DJI AeroScope - arriva in Italia l'”autovelox” dei droni : ROMA – Crescono gli allarmi per droni in volo su zone vietate, come centri cittadini, aeroporti, impianti industriali carceri o altre aree sensibili. Ma è arrivato in Italia una sorta di “autovelox” dei droni, un sofisticato sistema di tracciamento, già utilizzato in tutto il mondo, che consente di individuare con alta precisione un piccolo multirotore […] L'articolo DJI AeroScope, arriva in Italia l'”autovelox” dei droni proviene da ...

Telefonia mobile - Iliad arriva in Italia : 30 Gb a 5 - 99 euro al mese : Roma - L'operatore francese Iliad ha debuttato in Italia con un'offerta da 5,99 euro al mese, inclusi sms e chiamate illimitate in europa e in 65 paesi del mondo e 30 Gb di navigazione . Il direttore ...

ILIAD ARRIVA IN Italia/ Tariffe unica : 5.99 euro al mese. Levi : "Così rompiamo l'equilibrio" : ILIAD, oggi apre in ITALIA, tutto quello che c’è da sapere: negozi, app e Tariffe in arrivo. Conferenza stampa: verso pacchetti shock per conquistare il mercato della telefonia mobile.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:28:00 GMT)