In arrivo codice etico Google per l' AI

Blastingnews

: @andreaguarise Poi, arrivò il controllore. 'Signora, manca il codice'. 'Mi scusi, ma mia figlia fa le cose, ma non mi parla'. #opentreno - FraBaraghini : @andreaguarise Poi, arrivò il controllore. 'Signora, manca il codice'. 'Mi scusi, ma mia figlia fa le cose, ma non mi parla'. #opentreno - RoccaCamilla : E' online il mio nuovo articolo su #sapigenk #ad #naturalenellintimo e con il codice sconto SAPIGENK2018 dà diritt… - Stopposo : RT @LuccaSummerFest: Nuovo album dei #Gorillaz in arrivo? Vieni a sentirli il 12 Luglio al #lsf18 -

(Di venerdì 1 giugno 2018), piattaforma leader nel campo dei motori di ricerca e browser, sta sviluppando unper quanto riguarda l'impiego del suo software di intelligenza artificiale (AI). Il provvedimento è rivolto soprattutto all'impiego che tali software hanno trovato in ambito militare, utilizzati in particolare dal Pentagono (il nucleo dei servizi segreti statunitensi), duramente criticato da molti dipendenti del colosso di Mountain View. La mossa in questione, secondo il New York Times, è stata presa dalla direzione dell'azienda dopo una lettera a loro rivolta da parte dei dipendenti, in cui spiegavano la loro indisponibilità a lavorare a progetti che sarebbero potuti finire in mano ai militari e, in generale, la loro contrarietà all'uso bellico dei software di. Nonostante uno dei motti di Big G sia proprio "don't be evil" (non essere malvagio), l'opinione pubblica è venuta a ...