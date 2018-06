In aggiornamento OTA il Samsung Galaxy Note 8 | XXU3CRE5 per no brand Italia

Di nuovo protagonista il Nexus 6 : ultimo aggiornamento ufficiale per il top 2014 : Riesce ancora a regalare sorprese il Nexus 6, googlefonino dell'anno 2014, per tanto e tanto tempo rimasto alle corde in termini di upgrade. Era lo scorso anno quando il device riceveva l'aggiornamento ad Android 7.1.1 Nougat, cui faceva seguito un pacchetto successivo che aveva a propria volta richiesto il downgrade alla precedente versione Android 7.0 Nougat. Da allora più il nulla, almeno fino a quello che sembra candidato ad essere ...

Abarth 595 : la gamma ottiene un aggiornamento al sistema di infotainment : Ciò è stato reso possibile, secondo il responsabile, da alcune caratteristiche riviste e da una politica dei prezzi più aggressiva. Antonelli ha aggiunto che sono riusciti ad aumentare la produzione ...

Tabella tempi aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 - P10 Lite e Mate 10 Lite : nota ufficiale in Europa : A quando l'aggiornamento definitivo Oreo su Huawei P8 Lite 2017, P10 Lite e pure Mate 10 Lite? Per le tre serie Lite sono in molti ad attendere Android 8.0 dopo l'avvio dei rispettivi programmi beta, ai quali tuttavia non hanno potuto partecipare tutti i possessori per il numero di posti limitati ma pure per la questione dei device brandizzati non interessati dai test. Grazie ad un nuovo feedback appena ottenuto, possiamo oggi fornirvi i tempi ...

aggiornamento graduatorie di istituto 2018 : nota Miur 22975 : “Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 784/18 che definisce le scadenze e le procedure per l’Aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia, la dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel […] L'articolo Aggiornamento graduatorie di istituto 2018: ...

aggiornamento graduatorie di istituto 2018 : nota Miur 22975 : “Il Miur con la nota 22975 del 14 maggio 2018 ha trasmesso il Decreto del Direttore Generale 784/18 che definisce le scadenze e le procedure per l’Aggiornamento/integrazione periodica delle graduatorie di istituto di II fascia, la dichiarazione della specializzazione di sostegno e la regolamentazione della priorità in III fascia per gli abilitati, come previsto nel […] L'articolo Aggiornamento graduatorie di istituto 2018: ...

Bitcoin : valore e quotazione - l'aggiornamento a inizio maggio 2018 : Bitcoin: Warren Buffett e Bill Gates si schierano contro Un nuovo attacco contro Bitcoin è stato scagliato da due degli uomini più ricchi al mondo. Da un lato Warren Buffett , dall'altra Bill Gates . ...

Patch di maggio per Nexus e Pixel nell’ultimo aggiornamento : OTA e Factory Image : Inizia per i dispositivi Nexus e Pixel il rilascio dell'aggiornamento con Patch di sicurezza di maggio, una tappa ormai abitudinaria e praticamente obbligata, cui ogni possessore dovrà rivolgere la propria attenzione nel corso dei primissimi giorni del mese. La fase OTA è già iniziata, ma, se siete impazienti ed avete maturato il giusto bottino di esperienza nel passare negli anni, potrete pur sempre provvedere al download del file OTA o della ...

aggiornamento 1.18 per Gran Turismo Sport : come cambia la modalità Sport - nuova Toyota GR Supra : Polyphony Digital ha rilasciato un nuovo Aggiornamento per Gran Turismo Sport. Le promesse sono state mantenute, il titolo automobilistico è davvero supportato dallo sviluppatore. Ecco la lista dei contenuti inclusi nell'Aggiornamento 1.18. Gli eventi che saranno aggiunti alla GT League - Compétition de France (Campionato principianti) Si tratta di una gara tra auto Sportive. Un evento per i modelli di produzione francese. - Rallycross ...

Di oltre 600MB l’aggiornamento V20g di LG G5 SE : file OTA partiti : Il produttore coreano nell'ultimo periodo è parso essere molto attivo sul fronte aggiornamenti, dedicando più di recente anche a LG G5 SE, versione rivisitata di LG G5, ma che conserva la modularità che ha fin dal lancio caratterizzato il dispositivo asiatico (l'idea di base era di quelle davvero eccellenti, che avrebbero potuto illuminare il segmento, ma che ha avuto poco fortuna per via dell'eccessivo prezzo dei vari accessori, e della loro ...

Gran ritorno aggiornamento B197 su Huawei P8 Lite 2017 : OTA per tutti : Finalmente l'aggiornamento B197 su Huawei P8 Lite 2017 è per tutti gli esemplari no brand dello smartphone. Il pacchetto circondato da un alone di mistero nelle scorse settimane per una sua prima distribuzione e poi per un presunto blocco nel rilascio, è ricomparso via OTA per una diffusione che questa volta dovrebbe essere "globale" e senza limiti. Un nuovo passo deciso in avanti per lo smartphone dunque che si attendeva pure da tempo. Breve ...

Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile : verso l’aggiornamento B135 : Un inizio aprile decisamente interessante per Huawei Mate 10 Lite, e più nel dettaglio per i modelli europei RNE-L21 e RNE-L01, che si accingono entrambi a ricevere l'aggiornamento B135, sempre basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1. Il pacchetto non sembra contenere altro di rilevante che le patch relative al mese appena trascorso, quello di marzo. Non mancheranno certamente ottimizzazioni e correzioni di vario genere e natura, che tuttavia ...

Rilasciato per Honor 9 Lite Italia l’aggiornamento con Face Unlock : OTA in corso : State per ricevere, o avete già ricevuto, la funzionalità Face Unlock a bordo del vostro Honor 9 Lite: l'opzione risulta essere in diffusione in questo momento in Italia, come del resto annunciato qualche giorno fa dalla relativa divisione della sussidiaria di Huawei. Il roll-out, si legge nell'annuncio, è partito lo scorso 23 marzo, sebbene la distribuzione stia prendendo piede a partire da oggi, lunedì 26 marzo. Il Face Unlock viene ...