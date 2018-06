Imposters cancellata | la seconda stagione sarà l’ultima

ilnotiziangolo

: Una buona notizia: #Legion è stata rinnovata per la terza stagione. Ma anche una cattiva: #Imposters è stata cancellata! - telesimo : Una buona notizia: #Legion è stata rinnovata per la terza stagione. Ma anche una cattiva: #Imposters è stata cancellata! -

(Di venerdì 1 giugno 2018)3 non vedrà mai la luce sotto la firma di Bravo. Il network americano ha infatti deciso di cancellare la serie Tv dopo appena due stagioni, interrompendo così i sogni di Maddie Jonson. La trama disi è concentrata su Inbar Lavi ed il suo personaggio, un artista della truffa impegnata impegnata in una caccia in cui sono coinvolte le sue tre vittime più recenti.: la terzanon ciIn otto settimane di messa in onda,2 ha registrato una media dello 0.1% di share e 420 mila spettatori a puntata. Dati fin troppo bassi per l’emittente americana, che ha quindi deciso di chiudere i battenti. Il finale diprevisto per il 7 giugno coinciderà con la conclusione della serie, che potrebbe tuttavia risorgere grazie ad altre aziende televisive. Sono tanti i dettagli da tenere in considerazione, ma per ora l’unica ...