Ilva di Taranto | Emiliano si allinea con M5S-Lega ' Se decidono di chiuderla collaboreremo'

Antonio Lenoci - di Confindustria Taranto - esprime le sue valutazioni sulla vicenda Ilva - alla luce dei più recenti sviluppi della questione : ... manifestato e dichiarato ad ogni organo di informazione, si aggiungono anche i proclami di chiusura, programmata o meno che sia, di una non meglio precisata riconversione dell'economia del ...

Ilva di Taranto - esodo incentivato per 2mila operai : riprende il dialogo tra Mittal e sindacati : Trattativa fino a notte fonda per il ricollocamento degli operai che non rientrano nel pacchetto di 10mila lavoratori di cui i nuovi investitori hanno bisogno:...

Taranto - giornata di lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Taranto - un serpente nel bagno dell'Ilva : Ci mancava il serpente ad agitare le acque all'Ilva. Il rettile, lungo e scuro, quasi certamente una biscia, è spuntato dal tubo dello scarico dei servizi igienici nello stabilimento siderurgico. Un serpente innocuo, ma nel posto sbagliato. Non in campagna, ma dentro il buco di un bagno delle officine. Un video a immortalarlo, mentre gli operai gli davano la caccia. Il filmato è diventato subito virale grazie alla pubblicazione sulla pagina ...

Ilva Taranto - M5S incontra incontra i sindacati : "Siamo per una chiusura programmata" : Lo ha detto Lorenzo Fioramonti, consulente economico di Luigi Di Maio, indicato quale ministro dell'Economia in pectore: "Riconversione per gli operai"

Ilva : vertice a Taranto tra M5s incontra e sindacati su chiusura : L'economista del Movimento Cinquestelle Lorenzo Fioramonti spiega i termini di quella che sarà una chiusura progressiva, come previsto dal contratto di governo. I sindacati minacciano la mobilitazione ...

Ilva Taranto : ieri il morto sul lavoro - oggi sciopero anche a Genova : L'Ilva si ferma per ricordare Angelo Fuggiano, l'operaio di 28 anni ucciso da un cavo mentre riparava una gru nella zona del porto di Taranto. E alle 17.30 in tutti i porti d'Italia il lavoro si ...

Tensioni a Taranto dopo incidente all'Ilva : sindaco inseguito dai 50 manifestanti : Fuori dal palazzo c'era una delegazione dei Verdi ed ecologisti che chiedono la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione dell'economia a Taranto abbandonando l'acciaio. Intanto, continua lo ...

L'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Taranto dell'Ilva. Tensione fortissima nella città : Un operario di una ditta appaltatrice dell'Ilva è stato travolto da un cavo che stava tentando di ancorare nel porto mercantile. Proclamato uno sciopero di 24 ore per la sicurezza sul lavoro -

Ilva Taranto - morto un operaio : sciopero dei sindacati : Angelo Fuggiano, 28enne operaio della ditta Ferplast, è stato travolto da una fune durante attività di manutenzione alla gru Dm6. Le segreterie territoriali Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11 di giovedì fino a tutto il primo turno di venerdì