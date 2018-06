Il trailer di Pokemon Let' s GO Pikachu ed Eevee registrano 6 milioni di visualizzazioni

Ufficiali Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee per Nintendo Switch : uscita a novembre - trailer e novità : A quanto pare i rumor si sono rivelati esatti: Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee sono realtà e usciranno per Nintendo Switch il 16 novembre 2018! Si tratta, proprio come volevano le indiscrezioni dei remake di Pokémon Giallo del 1998, ma vediamo insieme nel dettaglio tutte le novità condite dal trailer, che trovate in calce all'articolo. Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee sono ispirati a Pokémon Giallo, uscito ...