Il Torino vara la 'rivoluzione granata': Cairo, Mazzarri e Petrachi optano per il cambiamento

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ildel presidente Urbanosi appresta ad accender il calciomercato, sarà una sessione estiva ricca di colpi di scena Ilva in cerca di riscatto. Il club del patron Urbano, promette anno dopo anno passi avanti e parla chiaramente di ambizioni europee, sino ad ora però alle parole non sono seguiti i fatti. I tifosi granata stanno un po’ perdendo la pazienza, scagliandosi spesso contro il presidentee la dirigenza del club. Adesso la società vuole reagire, uscendo da questo stallo e costruendo una squadra che possa competere per i primi 7-8 posti della classifica, raggiungendo dunque la tanto agognata Europa. Per ottenere tale obiettivo,lavorerà alla costruzione della rosa, partendo da addii eccellenti, alcuni dei quali potrebbero risultare inattesi. Via Ljajic, Acquah, Obi e Niang, nonostante il riscatto obbligatorio dal Milan, si cercherà ...