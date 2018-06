Il sogno di Sara Santori e della Da Vinci-Ungaretti è realtà | nasce il laboratorio di

Di Battista : “Parto domani ma torno appena ci sarà bisogno di me” : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Ieri, “prima che la situazione politica precipitasse”, abbiamo fatto ” scatoloni su scatoloni. Abbiamo lasciato casa e abbiamo fatto gli zaini. Quello di Andrea, piccolino, ce l’ha regalato Luigi per il suo battesimo”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Alessandro Di Battista, pubblicando la foto degli scatoloni per il viaggio in California. “Ogni volta che guardo mio figlio ...

Di Battista : "Parto domani ma torno appena ci sarà bisogno di me" : Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Ieri, "prima che la situazione politica precipitasse", abbiamo fatto " scatoloni su scatoloni. Abbiamo lasciato casa e abbiamo fatto gli zaini. Quello di Andrea, piccolino, ce l'ha regalato Luigi per il suo battesimo". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Alessandro Di Bat

Sara Tommasi : "sogno una vita normale - avere una famiglia e dei figli" : Sara Tommasi, dopo il periodo buio degli scorsi anni che l'hanno condotta a scelte sbagliate (di cui si pente amaramente) ha deciso di riprendere in mano le redini della propria esistenza, curandosi, e iniziando una nuova vita supportato dall'affetto dei familiari e degli amici come confessato al settimanale Vero, in edicola questa settimana: Per prima cosa voglio rimuovere dal web ogni traccia dei film hard che ho girato. Lo so che è ...

Sara Tommasi/ "Viva per miracolo dopo la discesa all'inferno. Sei ricoveri coatti - ora sogno una vita normale" : Sara Tommasi, la sua nuova vita: la causa del suo periodo buio, i ricoveri coatti e la risalita dopo l'inferno grazie all'aiuto dei medici e della madre.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:06:00 GMT)

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Roma - cuore gigante ad Anfield : il Liverpool fa 5 gol ma la reazione giallorossa riaccende il sogno Champions - all’Olimpico sarà battaglia [FOTO e VIDEO] : 1/30 LaPresse ...

Scudetto - Napoli vive in un sogno : «Vedrete - ci saranno tre mesi di festa» : Napoli sogna. Di più: Napoli è pronta. «Aspettiamo solo domenica, la partita di Milano. Poi vedrete. Faremo una festa che dura tre mesi», assicura Gennaro,...

Scudetto - Napoli vive in un sogno : 'Vedrete - ci saranno 3 mesi di festa' : Napoli sogna. Di più: Napoli è pronta. 'Aspettiamo solo domenica, la partita di Milano. Poi vedrete. Faremo una festa che dura tre mesi', assicura Gennaro, tifoso autodefinitosi 'storico' di Forcella, ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Con gli italiani nella terra di Al Shabaab. “La lotta sarà lunga - c’è bisogno di noi” : Il rumore metallico della sbarra segna il passaggio nel «wild west». La colonna di automezzi «Lince» procede a passo spedito facendosi strada tra gli sciami colorati dei tuc tuc Piaggio....

Liam Payne sulla reunion degli One Direction : “Accadrà è sarà uno spettacolo da sogno” : Dichiarazioni che promettono bene quelle di Liam Payne sulla reunion degli One Direction: in occasione degli Echo Awards a Berlino, il cantante ha rilasciato un'intervista al magazine Primflash. Come da routine, gli One Direction ormai avviati alle rispettive carriere da solisti non mancano mai di parlare del proprio passato discografico: è successo recentemente con Louis e con Niall, ma sopratutto Liam Payne è il membro della band che non si ...

F1 - analisi GP Australia 2018 : Ferrari - un avvio da sogno. Mercedes ancora davanti - ma sarà lotta per il Mondiale : “What goes around comes around” (Chi la fa, l’aspetti)”. Erano state queste le parole usate da Sebastian Vettel nel corso della conferenza stampa delle qualifiche del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Un sorridente Lewis Hamilton, autore dalla pole, stuzzicava il rivale sulla Rossa ed oggi è arrivata la risposta in pista: vittoria della scuderia di Maranello davanti alla Mercedes e trionfo ...