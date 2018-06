Il sindaco di Venezia | Basta negozi a un euro | speriamo che il Governo del cambiamento ci

Venezia : no global rimuovono tornello a Piazzale Roma - il sindaco li rimette : Venezia: no global rimuovono tornello a Piazzale Roma, il sindaco li rimette Il varco era stato posto dal Comune per regolamentare l’afflusso di turisti durante il ponte del primo maggio Continua a leggere

Venezia - no global rimuovono uno dei tornelli voluti dal sindaco 'La città non è un luna park' : 'Venezia non è una riserva, non siamo in via d'estinzione'. E' uno degli slogan recitati dai no global che poche ore fa hanno rimosso uno dei tornelli recentamente installati dall'amministrazione ...

La vicesindaco Colle e il consigliere delegato Scarpa 'Marta' alla consegna del Premio "Venezia città delle donne" : ... delle arti, dell'economia, dell'insegnamento e di tutti quei settori che contribuiscono a far crescere il corpo sociale cittadino e per promuovere, attraverso suggestioni e momenti di ...

BRUGNARO SUI TORNELLI A VENEZIA/ Il sindaco : lo faccio per la sicurezza. Turisti spaesati : VENEZIA, TORNELLI per l’accesso dei Turisti, l’ordinanza di BRUGNARO: “Bollino nero per la nostra città”. Il Sindaco VENEZIAno ha spiegato il perché di tale provvedimento(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:34:00 GMT)

Venezia : il sindaco contro il turismo-spettacolo via web : Degrado e bravate agravate anche dalla diffusione via web. Multe per chi si getta dai ponti: 500 euro ma ora il sindaco vuole alzare il tiro -

Degrado a Venezia - il sindaco : “Denunciare chi condivide i video dei cafoni su internet” : Degrado a Venezia, il sindaco: “Denunciare chi condivide i video dei cafoni su internet” Il sindaco del capoluogo veneto promette una battaglia contro i social: “Più diamo spazio a questi personaggi più ci sarà una gara di emulazione. C’è un danno di immagine” Continua a leggere

Tuffi a Venezia - il sindaco Brugnaro : 'Denunciare chi condivide i video dei cafoni su internet' : Brugnaro promette dunque una battaglia legale non solo verso chi compie stupidi gesti, ma anche verso chi li diffonde sul Web "Da parte nostra verificheremo se ci siano gli estremi per far causa a ...

Il sindaco di Venezia : "Numero chiuso nei giorni di ressa" : Eppure non è sempre stato così: il capoluogo lagunare ha una vita autonoma dall'industria del turismo e anzi le frotte di visitatori che ogni giorno si riversano in città da ogni parte del mondo ...