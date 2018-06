Il selfie prima del giuramento al Quirinale | da Di Maio e i ministri a 5 stelle a Matteo

Pizza - selfie e strette di mano. VIDEO Prima serata da premier per Conte : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Al castello di Gallipoli dal 1 giugno #Selfati - la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie : Il selfie diventa protagonista: da venerdì 1 giugno a domenica 11 novembre , con il vernissage giovedì 31 maggio - ore 19, le sale del castello di Gallipoli, in provincia di Lecce, ospiteranno #...

Bigodini - selfie e copione. Ecco Meghan Markle prima di diventare principessa : A tre settimane dal royal wedding, Meghan Markle è già andata a nozze. E no, non stiamo parlando del primo matrimonio col produttore Trevor Engelson (i due sono stati sposati dal 2011 al 2013). La futura sposa del principe Harry (attenzione, spoiler!) ha detto «sì» nei panni dell’avvocato Rachel Zane all’amato Mike Ross (alias Patrick J. Adams) nel finale della settima stagione di Suits, l’ultima per l’attrice che ha ...

Video selfie del selfie di Francesco Gabbani - un omaggio ai fan prima del #GabbaLive18 : Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è la traccia fantasma dell'album Magellano. Il brano è stato inserito oggi all'interno di un Video che anticipa il lancio del tour 2018, una mini tournée di sei appuntamenti che tra luglio ed agosto porteranno Gabbani live in tutta Italia. Il Video di Selfie del Selfie di Francesco Gabbani è un omaggio ai fan che lo hanno seguito nel corso dello scorso tour di concerti ed anticipa il mini tour estivo ...

“Eccomi”. Il coraggio di Nadia Toffa : per la prima volta si mostra senza parrucca. Il selfie insieme alla mamma fa incetta di like - cuori e commenti : Nadia Toffa ha ripreso il suo posto per raccontare al pubblico de ”Le iene” anche l’assenza di una settimana fa quando aveva detto di essere rimasta a casa per dei problemi legati alle conseguenze delle cure. Una grande paura per tutto il pubblico che pensava ci potesse essere stata una ricaduta dei problemi avuti in dicembre. Ora, per la prima volta, la conduttrice si mostra senza la parrucca ma con un foulard che le ...

Lewis Hamilton dal Bahrain - selfie e tattoo prima della gara : Le ore che precedono un gran premio, ognuno le trascorre come meglio preferisce: tra momenti di relax, ma anche di concentrazione. prima della conferenza dei piloti, in programma per giovedì alle 14, ...

