Il segreto | il testamento di Dolores | anticipazioni trame dal 4 all’8 giugno

(Di venerdì 1 giugno 2018) Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 4a venerdì 8, alle 15.40. Qui ledella settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela ripensa alla proposta di Carmelo Il, puntata di lunedì 42018 – Ore: 15:50 Saul, dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, gli fa chiaramente capire che non approva la loro amicizia e gli chiede di troncarla. Candela e Severo sono ormai ai ferri corti e Severo inizia a preoccuparsi. Adela capisce di voler sposare Carmelo e lo mette nelle condizioni di tornare a chiederle di sposarlo. Dopo aver parlato con Carmelo e Severo, i braccianti della Villa presentano le loro dimissioni a Mauricio. Quando Raimundo scopre che Carmelo ha tramato contro Francisca mentre lei non poteva ...