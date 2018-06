IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 4 giugno 2018

Il SEGRETO - il testamento di Dolores : anticipazioni trame dal 4 all’8 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 4 giugno a venerdì 8 giugno, alle 15.40. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela ripensa alla proposta di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 4 giugno 2018 – Ore: 15:50 Saul, dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, gli fa ...

Il SEGRETO anticipazioni dal 4 all’8 giugno : il gesto estremo di Saul : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Julieta scopre Saul mentre nasconde la dinamite Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che, durante la prossima settimana, Saul è ancora arrabbiato con Carmelo e Severo per il loro piano di vendetta contro Donna Francisca. L’Ortega è pronto a tutto pur di dimostrare la sua lealtà alla Montenegro, la persona […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 4 all’8 giugno: il gesto estremo ...

Il SEGRETO anticipazioni : Consuelo chiede a Julieta di fuggire da Puente Viejo : A Il Segreto sono in arrivo dei momenti di forte tensione per Julieta (Claudia Galan), a causa di un nuovo piano orchestrato dalla terribile Francisca Montenegro (Maria Bouzas): la dark lady inizierà ad investigare sul passato della futura sposa di Prudencio Ortega (Josè Milan) e deciderà di commissionare a Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) il crollo di una casa di accoglienza costruita proprio dalla Uriarte… Le anticipazioni segnalano che ...

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO sarà arrestato per la morte di… : Nei prossimi giorni, i telespettatori italiani de Il Segreto avranno modo di conoscere la perfida Venancia Almagro (Inma Sancho) che, oltre a rendersi responsabile del rapimento del piccolo Carmelito, studierà un piano per uccidere l’ex nuora Candela Mendizabal (Aida De La Cruz). L’arrivo della new entry, date queste premesse, genererà una serie di situazioni altamente drammatiche… Le anticipazioni segnalano, come prima cosa, ...

Le verità nascoste/ Anticipazioni 1 giugno 2018 : Lalo Ruiz ha scoperto il SEGRETO di Paula? : Le verità nascoste, Anticipazioni dell'1 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Lalo decide di abbandonare le indagini; Marcos scopre chi ha venduto Paula. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:15:00 GMT)

IL SEGRETO/ Anticipazioni 1° giugno : Saul vs Prudencio per Julieta : Il SEGRETO, Anticipazioni 1° giugno: Saul sempre più sospettoso nei confronti di Prudencio che fa visita a Julieta, Candela e Adela sempre più in crisi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 07:00:00 GMT)

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 1° giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 1° giugno 2018: Adela ripensa alla proposta di matrimonio che le è stata fatta da Carmelo… Saul Ortega sorprende il fratello Prudencio a casa di Julieta Uriarte… Julieta, su richiesta di Adela, decide di andare a parlare con i braccianti che lavorano i campi per Donna Francisca Montenegro, in modo che mandino le loro mogli a lezione da Adela… Da non perdere: diventa fan della ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate spagnole : Candela viene uccisa : Candela non avrà un bel futuro, presto la vedremo in balia della sua ex suocera Venancia. Gelosa della nuova vita della nuora, l’anziana si macchierà dapprima di un rapimento, il piccolo Carmelito. Il figlio di Severo sarà il motivo con cui la Almagro attirerà la Mendizabal. Durante la puntata 1711 la buona pasticciera troverà la fine dei suoi giorni travagliati a Puente Viejo. Ricordiamo che stiamo trattando di puntate spagnole, che ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Francisca sa che Maria è viva : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca sa che Maria e Gonzalo sono a Cuba Donna Francisca continua a stupire i telespettatori che seguono le puntate de Il Segreto. In Spagna il pubblico ha scoperto che la Montenegro sa, da diverso tempo, che Maria e Gonzalo sono ancora vivi. A rivelarlo è la stessa dark lady […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca sa che Maria è viva proviene da Gossip e Tv.

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO sequestra VENANCIA!!! : L’improvviso assassinio di Candela Mendizabal (Aida De La Cruz) genererà notevoli conseguenze nelle storie della telenovela Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, tutto avrà inizio quando Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera, arriverà a Puente Viejo per vendicarsi delle morti del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez) e del nipotino Santiago… Le anticipazioni ...

Il SEGRETO - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame dal 28 maggio al 1 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Il SEGRETO anticipazioni : DON ANSELMO recupera la memoria!!! : Don ANSELMO (Mario Martin) sarà prossimamente il protagonista assoluto di una divertente trama della telenovela Il Segreto. Nel corso di una visita all’emporio per fare due chiacchiere con Gracia Hermosa (Carmen Canivell), il prelato inciamperà su una saponetta bagnata rimasta a terra e, dopo che sbatterà fortemente la testa, apparirà piuttosto confuso e non ricorderà di avere consacrato la sua vita a Dio. Le anticipazioni segnalano che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 31 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 31 maggio 2018: Raimundo Ulloa vieta a Prudencio Ortega di informare Donna Francisca circa l’operato di Carmelo Leal… Il comportamento di Prudencio inizia a destare sospetti in Raimundo… Candela appare sempre più stanca ed esasperata per via dell’ossessione di vendetta di Severo nei confronti della Montenegro, e non vede l’ora di lasciare Puente Viejo… Da non ...

Il SEGRETO anticipazioni : FRANCISCA fa crollare la casa costruita da JULIETA : Una nuova malefatta compiuta da FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) caratterizzerà i prossimi episodi de Il Segreto: saputo che JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Carmelo Leal (Raul Peña) hanno avviato la costruzione di una casa di accoglienza in grado di ospitare le persone bisognose, la dark lady studierà un astuto piano per mettere in cattiva luce la sua nuova “nemica”. Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio non appena ...